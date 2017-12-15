Бизнес

сегодня, 08:00

Что будет в Новогодние праздники в Липецке

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Что будет в Новогодние праздники в Липецке

Каждый год, в преддверии новогодних праздников, мы все ждём чуда. Кроме приятных неожиданностей, нас радуют еще и старые добрые традиции, которые, собственно, и создают полное ощущение праздника.

Для кого-то это салат «оливье», кто-то ждёт момента с желаниями на записочке под бой курантов, наверное, каждый понимает, что праздник уже идет, когда по телевизору идет «Ирония Судьбы».

Все чудеса новогоднего настроения происходят, в том числе, благодаря и нашим, Липецким традициям. Ведь, именно только один раз в год компания АО «Ремстройсервис», в качестве Новогоднего чуда, дарит особенные возможности каждому желающему приобрести новое жильё.

Представьте, как много тех людей, кто под бой курантов загадывает желание о новой квартире или доме в наступающем году! И «Ремстройсервис» поможет этим желаниям исполниться.

Итак, какую же скидку дарит застройщик и на что?

- Выбраны самые популярные квартиры, которые быстрее всего раскупают в жилом комплексе «Виктория» в микрорайоне «Университетский». Некоторые примеры указаны ниже:

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Скидка на такую двухкомнатную квартиру составит 120 000 рублей!

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Трехкомнатная квартира в период Новогодних праздников станет для Вас дешевле на 140 000 рублей!

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Такая трехкомнатная квартира сэкономит Вам, в рамках праздничной акции от АО «Ремстройсервис» 160 000 рублей!


ВАЖНО: Любая другая квартира от АО «Ремстройсервис» в центре Липецка или ЖК «Виктория», от однокомнатной до четырехкомнатной в Новогодние праздники получит скидку 2000 рублей с КАЖДОГО квадратного метра!

Напомним, что совсем недавно компания «Ремстройсервис» получила награду «Надежный застройщик России», которая говорит о том, что компания возводит не только высококачественное жильё, но и сдает дома в срок, держит обещания и заботится о своих покупателях даже после покупки.

Выбрать подходящий этаж и понравившуюся квартиру можно по телефону 51-63-93.

Чтобы посмотреть квартиры вживую, также записывайтесь по номеру 51-63-93.

Подробности на сайте www.rss48.ru

Или в группе vk.com/zaoremstroyservis

Застройщик АО «Ремстройсервис»

Проектная декларация на сайте rss48.ru

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