В Липецкой области мокрый снег и до +6

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области на погоду продолжит оказывать влияние циклон с Атлантики.

С прохождением атмосферных фронтов вместе с южным ветром будет поступать теплый, влажный воздух, временами пройдут осадки разной интенсивности - преимущественно в виде дождя, в ночные часы и утром – туманы. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 3-4 градуса тепла, что на 9-10 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, временами осадки — дождь и мокрый снег, местами небольшие, туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем от 1 до 6 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью временами осадки, днем — небольшие: в виде дождя и мокрого снега, туман. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем от +2 до +4.

Самым теплым день 15 декабря в Липецке был в 1981 году, когда воздух прогрелся до +7 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1997 году — 31 градус мороза.