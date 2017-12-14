Погода в Липецке

6 минут назад

В Липецкой области мокрый снег и до +6

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#потепление
В Липецкой области мокрый снег и до +6

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области на погоду продолжит оказывать влияние циклон с Атлантики. 

С прохождением атмосферных фронтов вместе с южным ветром будет поступать теплый, влажный воздух, временами пройдут осадки разной интенсивности - преимущественно в виде дождя, в ночные часы и утром – туманы. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 3-4 градуса тепла, что на 9-10 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, временами осадки — дождь и мокрый снег, местами небольшие, туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем от 1 до 6 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью временами осадки, днем — небольшие: в виде дождя и мокрого снега, туман. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем от +2 до +4. 

Самым теплым день 15 декабря в Липецке был в 1981 году, когда воздух прогрелся до +7 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1997 году — 31 градус мороза. 

35
#потепление

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