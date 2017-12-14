Глава ВЦИОМа рассказал, как изменились запросы на социсследования за 30 лет

Сегодня в стране работают около 200 компаний, изучающих общественное мнение.

За 30 лет работы ВЦИОМа запросы на социиследования кардинально изменились. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям»заявил глава организации Валерий Федоров.

— Изменилось почти все. Мы начинали в СССР — нет больше такой страны, есть Россия. Мы начинали при социалистическом строе, на полном государственном обеспечении — сегодня мы живем в рынке, — рассказал он.

Федоров отметил, что сегодня в стране работают около 200 компаний, изучающих общественное мнение. При этом 30 лет назад ВЦИОМ был единственной подобной организацией.

— Прежде опросы у нас заказывали в основном государственные организации и иногда иностранцы — теперь у нас самый широкий круг заказчиков, от бизнеса через муниципалитеты до некоммерческих организаций, — отметил он.

Кроме того, по словам Федорова, раньше ВЦИОМ опрашивал людей лично, обходя квартиры. Теперь же интервьюирование происходит по телефону, чаще по мобильному, и через интернет.

— А ведь есть еще «опросы без опросов», то есть получение информации о человеке без того, чтобы его интервьюировать, — добавил глава центра.