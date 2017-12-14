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19 минут назад

Эксперт сравнил биткоин с финансовой пирамидой

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#криптовалюты
Эксперт сравнил биткоин с финансовой пирамидой

"У биткоина нет внутреннего экономического смысла", утверждает эксперт.

Биткоин можно сравнить с товаром или игрой. Такое мнение высказал «Известиям» директор по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Николай Кащеев.

— Определение финансового пузыря не слишком подходит к случаю биткоина. Под пузырем подразумевают значительное превышение рыночной стоимости актива над, что называется, фундаментально обоснованной ценой, — отметил эксперт. 

По его мнению, у биткоина нет внутреннего экономического смысла, кроме себестоимости его производства и поддержания.

— Криптовалюта, по сути, больше похожа на товар или даже на игру. Поэтому вопрос о пузыре во многом зависит от личного отношения. Есть верящие в дальнейший рост — он растет, не будет таких — рухнет. Новые инвестиции привлекаются в него по пирамидальному принципу: «Видели, какой рост? Несите быстрее еще, а то не успеете», — заключил Кащеев.

44
#криптовалюты

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