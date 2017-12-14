Общество

17 минут назад

В Липецке выберут лучший новогодний сувенир

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#Новый год #ярмарка #сувенир
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В Липецке выберут лучший новогодний сувенир

Конкурс пройдёт в рамках предновогодней ярмарки на площади Петра Великого.

23 декабря в Липецке в районе площади Петра Великого по улицам Первомайская и Литаврина пройдёт областная новогодняя розничная ярмарка. Как сообщает управление потребрынка, на ней можно будет купить домашние говядину, свинину, баранину, птицу (куры, утки, гуси), сало, копчености, овощи свежие и соленые, картофель, яблоки, яйца куриные и перепелиные, живую прудовую рыбу, молокопродукты и рыботовары, сахар, зерно, сувениры, сосны и многое другое.

Работать ярмарка будет с 8:00 до 14:00. В ней примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации, кооперативы и крестьянско-фермерские хозяйства региона.

В рамках областной ярмарки с 9:00 до 12:00 в административной палатке пройдет конкурс «Новогодний сувенир». Предоставленные на конкурс сувениры (в виде поделок и кулинарных мучных изделий – пироги, пряники, торты) будут переданы многодетным семьям.  

 
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#Новый год #ярмарка #сувенир
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