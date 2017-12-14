Утром в Липецке сбил 12-летнего ребенка

Водитель с места аварии скрылся.

Сотрудники полиции просят помощи липчан в розыске водителя, который сегодня утром сбил 12-летнюю девочку и скрылся.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, ДТП произошло в 07.25 на улице Стаханова на дороге местного значения у дома №63. Девочка получила травмы.

Машина темного цвета, после наезда на ребенка у нее разбито лобовое стекло и появилась вмятина на капоте.

Очевидцев аварии просят звонить по телефонам (4742) 42-35-54, 42-35-55, 42-35-62.