Происшествия

47 минут назад

Утром в Липецке сбил 12-летнего ребенка

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#авария #ДТП
Утром в Липецке сбил 12-летнего ребенка

Водитель с места аварии скрылся.

Сотрудники полиции просят помощи липчан в розыске водителя, который сегодня утром сбил 12-летнюю девочку и скрылся.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, ДТП произошло в 07.25 на улице Стаханова на дороге местного значения у дома №63. Девочка получила травмы.

Машина темного цвета, после наезда на ребенка у нее разбито лобовое стекло и появилась вмятина на капоте.

Очевидцев аварии просят звонить по телефонам (4742) 42-35-54,  42-35-55, 42-35-62.

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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Ched

49 секунд назад
Алкаш, не надо ничего исправлять! Наоборот, пусть отжигают и дальше, это же их фирменный стиль!
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Ирен

1 минуту назад
Город48 из штанов выпригивает спеша безграмотно сообщить новости! Наберут с улицы без образования!!!!
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Отпетушитель

21 минуту назад
Поймать подонка и на площади петра1 прелюдно опустить по очереди 15 человек
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Алкаш

25 минут назад
Может название статьи с «Утром в Липецке сбил 12-летнего ребенка» надо заменить на «Утром в Липецке сбили 12-летнего ребенка»?
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