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32-летний липчанин осужден за разбойное нападение на пожилого собутыльника

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#разбой
32-летний липчанин осужден за разбойное нападение на пожилого собутыльника

Приговором Октябрьского районного суда Липецка 32-летний мужчина признан виновным в разбойном нападении.

Как установлено материалами уголовного дела, 16 марта 2016 года подсудимый вместе со знакомой, которая уже осуждена за совершенное преступление, распивал спиртные напитки в квартире потерпевшего.

Пользуясь тем, что потерпевший в силу преклонного возраста и состояния опьянения, уснул, они собрали его вещи, общей стоимостью около 50 тысяч рублей, которые решили украсть.

Однако хозяин квартиры проснулся. Тогда подсудимый и его подруга жесток избили мужчину, причинив закрытую тяжелую черепно-мозговую травму.

На выходе из квартиры криминальная парочка была застигнута вернувшейся хозяйкой, которая попыталась их задержать.

В результате часть вещей преступники бросили на лестничной клетке, а с частью - скрылись с места преступления.

По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.4 ст.162 Уголовного кодекса РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

В ходе следствия обвиняемые выдвигали различные версии в свою защиту,  в т.ч. и относительно того, что имущество было ими «куплено» у потерпевшего.

Однако совокупность собранных в ходе следствия и исследованных в судебном заседании доказательств, позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного им обвинения.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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#разбой

Комментарии (1)

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отпетушитель

37 минут назад
перед этапом горемыку нужно отпетушить, чтобы восьмерик веселей сиделось
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