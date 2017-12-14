сегодня, 15:16
32-летний липчанин осужден за разбойное нападение на пожилого собутыльника
Приговором Октябрьского районного суда Липецка 32-летний мужчина признан виновным в разбойном нападении.
Как установлено материалами уголовного дела, 16 марта 2016 года подсудимый вместе со знакомой, которая уже осуждена за совершенное преступление, распивал спиртные напитки в квартире потерпевшего.
Пользуясь тем, что потерпевший в силу преклонного возраста и состояния опьянения, уснул, они собрали его вещи, общей стоимостью около 50 тысяч рублей, которые решили украсть.
Однако хозяин квартиры проснулся. Тогда подсудимый и его подруга жесток избили мужчину, причинив закрытую тяжелую черепно-мозговую травму.
На выходе из квартиры криминальная парочка была застигнута вернувшейся хозяйкой, которая попыталась их задержать.
В результате часть вещей преступники бросили на лестничной клетке, а с частью - скрылись с места преступления.
По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.4 ст.162 Уголовного кодекса РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
В ходе следствия обвиняемые выдвигали различные версии в свою защиту, в т.ч. и относительно того, что имущество было ими «куплено» у потерпевшего.
Однако совокупность собранных в ходе следствия и исследованных в судебном заседании доказательств, позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного им обвинения.
Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
отпетушитель