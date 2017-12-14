«Второе дыхание» липецкого станкостроения

Станкостроительная отрасль в Липецкой области получила новое развитие: Липецкое станкостроительное предприятие запустило дочерний завод по производству шлифовальных станков АО «СТП-ЛСП».

Новый завод – пример государственно-частного партнерства. Он открылся благодаря поддержке Минпромторга и государственной корпорации «Ростех». Стоимость проекта — 507,2 млн. рублей, треть из которых (169,1 млн.) - собственные средства предприятия, оставшиеся 338,1 млн.— это возвратный федеральный займ.

О важности события говорил на открытии заместитель главы администрации Липецкой области Андрей Козодеров.

- Для нас стало привычным завершать очередной год запуском новых инвестиционных проектов, но этот завод — особенный. Он полностью создан на российские инвестиции, без участия иностранного капитала. Надеемся, что предприятие продемонстрирует крупные промышленные достижения, которые будут влиять на развитие станкостроительной сферы не только нашего региона, но и страны в целом. В этом нам помогут традиции и навыки прежних станкостроителей, которые сохранились в Липецкой области.

Развитию машиностроительного кластера, и станкостроительного — в частности, в Липецкой области уделяется особое внимание. Так, три года назад после совместного совещания на базе ОЭЗ «Липецк» представителей Минпромторга, Минэкономразвития, промышленников появился отдельный промышленный кластер станкостроения и станкоинструментальной промышленности «Липецкмаш». Благодаря этомусегодня удается не только модернизировать действующие производства, но и открывать новые: «СТП-ЛСП» уже не первая ласточка. Как пояснил начальник управления инновационной и промышленной политики Липецкой области Алексей Щедров, в конце прошлого года в Усманском районе начала работу первая производственная линия компании «Genborg», выпускающая низковольтные электродвигатели для нефтяной и газовой промышленности. Все производство здесь было построено на 90% по российским технологиям. А на базе предприятия «Свободный сокол» запущено производство станин. Их станут обрабатывать также на заводе «СТП-ЛСП».

- Таким образом, именно всесторонняя поддержка позволит нам увеличить долю липецких станков на российском рынке с нынешних 11% до 40%. Кроме того, расширить объемы и географию экспорта станков в страны дальнего зарубежья. Параллельно планируем расширять производство комплектующих для станкостроительного кластера — уже сейчас 70% запчастей производится в регионе.

По словам гендиректора АО «СТП-ЛСП» Кирилла Петрова, мощность нового предприятия 320 станков в год разных модификаций. Эксперты в станкостроении, присутствовавшие на открытии завода, уверены, что продукция «СТП-ЛСП» в рамках импортозамещения сможет конкурировать с лучшими мировыми аналогами. Станки, которые сегодня выпускает компания, осенью нынешнего года получили высокую оценку и на промышленной ярмарке в Ганновере.

Сразу после завершения церемонии открытия АО «СТП-ЛСП» было подписано два соглашения о сотрудничестве. Одно между президентом ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгием Самодуровым и председателем совета директоров ООО «Липецкмаш» Владимиром Лаврентьевым. Второе о поставке 1000 тонн литья между гендиректором АО «СТП-ЛСП» Кириллом Петровым и гендиректором ООО ЛТК «Свободный Сокол» Игорем Ефремовым.



