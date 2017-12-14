сегодня, 13:56
Россия и КНДР начали первое заседание совместной военной комиссии
Делегация Минобороны России в Пхеньяне обсуждает с северокорейскими военными ход реализации межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности. Об этом посольство России в КНДР сообщает в Facebook.
Стало известно, зачем делегация российского Министерства обороны во главе с замглавы Национального центра управления обороной РФ Виктором Калгановым приехала с официальным трехдневным визитом в столицу Северной Кореи – Пхеньян.
Делегаты, как стало известно из официального заявления посольства России в КНДР, прибыли в Пхеньян, чтобы принять участие в первом заседании совместной военной комиссии, рассматривающей ход выполнения соглашения между Москвой и Пхеньяном о предотвращении «опасной военной деятельности».
Северную Корею на консультациях представляет заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Корейской народной армии генерал-майор Пак Хо Чхоль.
«Переговоры проходят в конструктивной, деловой обстановке», — заявляется в сообщении дипмиссии.
Делегация Министерства обороны Российской Федерации будет находиться в Пхеньяне до 16 декабря, - добавили в посольстве.
Соглашение о предотвращении опасной военной деятельности было подписано 12 ноября 2015 года первым замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковником Н.В. Богдановским и замначальника Генштаба Корейской Народной Армии генералом армии О Гым Чхолем.
11 декабря заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман рассказал, что во время его визита в Северную Корею на прошлой неделе официальные лица КНДР «не предлагали каких-либо обязательств по переговорам», передает Reuters.
«Время покажет, каков результат наших переговоров, но я думаю, что мы оставили дверь приоткрытой, и я очень надеюсь, что теперь откроется дверь для переговорного процесса», — сказал Фелтман журналистам.
По его словам, властям КНДР «нужно время, чтобы переварить информацию и подумать, как они будут реагировать на наше послание». «Cеверокорейские собеседники согласились, что важно предотвратить войну. Как мы это сделаем — было темой дискуссии, которые длились более 15 часов», — приводит слова Фелтмана РИА «Новости».
Госдеп США также заявил – американская сторона не планирует устанавливать сроки для начала переговоров с руководством КНДР, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.
«Мы никогда не говорили о том, что будем устанавливать временные рамки. Будут ли это недели, месяцы — я не знаю. И мы не будем задавать для этого временных ограничений», — сказала Нойерт
Она также подчеркнула, что США остаются открытыми для диалога, однако не видит свидетельств готовности к такому диалогу у другой стороны.
В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве «взяли на заметку» подтверждения готовности к диалогу со стороны США по вопросу Корейского полуострова.
«Недавние заявления в плане подтверждения готовности США к диалогу — это позитив, мы это взяли на заметку. Мы готовы продолжать рассматривать с нашими американскими коллегами и ситуацию во всей его совокупности, и те идею, которые возникают. Так или иначе, нужна двойная заморозка», – подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.
По словам Рябкова, к подобному подходу подталкивает «сама логика развития».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, 13 декабря, что Россия позитивно оценивает заявления США о возможности переговоров с КНДР по проблеме ядерных вооружений.
«Можно констатировать, что подобные конструктивные заявления гораздо больше импонируют, чем такая конфронтационная риторика, которую мы слышали до сих пор. Безусловно, это можно приветствовать, а главное, это идет в русле тех призывов, которые оглашала российская сторона, о чем говорил неоднократно президент Путин: о том, что конфронтационная риторика и любые шаги, которые могут провоцировать дальнейшую напряженность на Корейском полуострове, абсолютно контрпродуктивны», — отметил представитель Кремля.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете заявил, что Америка выступает за дипломатическое решение проблемы КНДР и проведение продуктивных переговоров, для которых нужен «период тишины».
Тиллерсон добавил, что США готовы к переговорам с Северной Кореей по ядерной проблеме без предварительных условий. При этом он отметил, что «важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами».
Песков напомнил, что президент России последовательно призывал заинтересованные стороны делать все возможное для выстраивания диалога.