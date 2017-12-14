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Липчанин по пути за пивом разбил «Нексию»

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#ДТП #авария #приговор
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Липчанин по пути за пивом разбил «Нексию»

Авария произошла у круглосуточного кафе.

Участник пьяного ДТП попытался через районный суд оспорить наказание за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Мужчину в подозрительном состоянии заметили за рулем BMW во время аварии у круглосуточного кафе «Бархат» в 11-ом микрорайоне.

Безработный водитель BMW поздним вечером 3 мая решил отправиться в кафе. Доехав до места назначения, автомобилист врезался в стоящую «Нексию». Прося отменить наказание в суде, мужчина стал отрицать свою вину и указал, что хоть и был пьяным, но за руль иномарки не садился и в ДТП не попадал. Впрочем, эти слова были битой картой свидетельских показаний и объяснениями самого же автомобилиста, которые он дал при оформлении аварии. Тогда прибывшим на место ДТП автоинспекторам он рассказал, что выпил и поехал за пивом. После аварии от прохождения освидетельствования он отказался. Интересно, что в 2014 году мужчина уже отказывался сдавать аналогичный тест и был осужден: его лишили прав на 1 год и 10 месяцев и выписали штраф в 30 000 рублей.

Оснований для отмены приговора по случившемуся у кафе Советский районный суд Липецка не нашел. Наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, оставлено в силе.
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#ДТП #авария #приговор
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Комментарии (5)

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Lol

3 минуты назад
В США его лишили бы на 3 года и штраф 30 тыс. $,для них это огромная сумма
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гостья

3 минуты назад
понять и простить.........
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Стив блоуДжобс

44 минуты назад
* походу бедолага, то нексию рассодит, по в *опу отпердолят. Отпетушителю респект
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valerafromsplus

46 минут назад
* - kardash ^)
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valerafromsplus

48 минут назад
А что с * случилось от удара?
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