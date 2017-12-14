Медалистами Дельфийских игр Липецкой области станут 186 человек

Около 1200 юношей и девушек боролись за право называться лучшими.

Завтра в Областном центре культуры, народного творчества и кино состоится торжественная церемония награждения победителей Дельфийских игр Липецкой области.



Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, на участие в медьмых молодежных Дельфийских играх было подано 568 заявок, среди которых 11 фольклорных коллективов, 26 коллективов народного танца, 19 - современного танца, 6 - театральных и 7 цирковых коллективов из всех муниципальных образований региона. Около 1200 юношей и девушек боролись за право называться лучшими.



В настоящее время жюри подводит окончательные итоги игр, определяя лауреатов золотых, серебряных и бронзовых медалей - всего их будет 186 человек. В командном первенстве, которое предусматривало оценку количества победителей, заявок, номинаций и человек, участвующих в играх, итоги уже подведены. Лучшими стали: муниципальные районы с сельскими поселениями - Липецкий, Краснинский, Добринский, Тербунский; муниципальные районы с городским поселением - Лебедянский, Задонский, Грязинский; городские округа - Липецк и Елец.



Лауреаты областных Дельфийских игр станут кандидатами в состав официальной делегации Липецкой области на молодежных Дельфийских играх России 2018 года, которые пройдут во Владивостоке.



Молодежные Дельфийские игры проходят в Липецкой области с 2011 года.

