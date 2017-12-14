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СМИ поведали о каскадерской деятельности Владимира Путина в кино

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#Путин #каскадер #кино #президент
СМИ поведали о каскадерской деятельности Владимира Путина в кино

Об участии Путина в фильме «Ижорский батальон» «Дождю» рассказал его друг по секции самбо, бывший депутат Госдумы, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

СМИ рассказали о каскадерском прошлом президента России Владимира Путина на студии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге.

Как утверждает телеканал «Дождь», в 1970-х годах Путин снимался в нескольких фильмах вместе со своими тогдашними знакомыми.

«Мы снимались с ним в «Блокаде» и в «Ижорском батальоне», — заявил бывший депутат Госдумы, президент международной федерации самбо Василий Шестаков.

По его словам, была и третья картина, в съемках которой они принимали участие вместе с Путиным, но вспомнить название Шестаков не смог.

Бывший борец Николай Ващилин тоже сказал, что Путин был каскадером на «Ленфильме».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о съемках Путина в кино

Пресс-секретарь «Ленфильма» Артемий Аграфенин сказал, что на студии не смогли найти карточку Путина в картотеке каскадеров, но отметили, что это не значит, что он не снимался.
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#Путин #каскадер #кино #президент

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