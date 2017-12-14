сегодня, 13:24
СМИ поведали о каскадерской деятельности Владимира Путина в кино
Об участии Путина в фильме «Ижорский батальон» «Дождю» рассказал его друг по секции самбо, бывший депутат Госдумы, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.
Как утверждает телеканал «Дождь», в 1970-х годах Путин снимался в нескольких фильмах вместе со своими тогдашними знакомыми.
«Мы снимались с ним в «Блокаде» и в «Ижорском батальоне», — заявил бывший депутат Госдумы, президент международной федерации самбо Василий Шестаков.
По его словам, была и третья картина, в съемках которой они принимали участие вместе с Путиным, но вспомнить название Шестаков не смог.
Бывший борец Николай Ващилин тоже сказал, что Путин был каскадером на «Ленфильме».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о съемках Путина в кино
Пресс-секретарь «Ленфильма» Артемий Аграфенин сказал, что на студии не смогли найти карточку Путина в картотеке каскадеров, но отметили, что это не значит, что он не снимался.