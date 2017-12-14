Происшествия
сегодня, 13:35
Строители помогли тушить загоревшийся внедорожник
Автомобиль загорелся во дворе жилого района.
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Сегодня В Липецке во дворе жилого дома №66 по улице Стаханова в Липецке загорелся автомобиль "Нива-Шевроле". Как рассказал GOROD48 владелец автомобиля, он припарковал автомобиль, поднялся домой и услышал как сработала сигнализация. Одними из первых на тушение иномарки бросились рабочие со строящегося рядом дома. Они помогли сбить пламя огнетушителями и водой.
На место возгорания уже прибыли пожарные.
На место возгорания уже прибыли пожарные.
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