Происшествия

сегодня, 13:35

Строители помогли тушить загоревшийся внедорожник

1 965
#пожар
Строители помогли тушить загоревшийся внедорожник

Автомобиль загорелся во дворе жилого района.

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Сегодня В Липецке во дворе жилого дома №66 по улице Стаханова в Липецке загорелся автомобиль "Нива-Шевроле". Как рассказал GOROD48 владелец автомобиля, он припарковал автомобиль, поднялся домой и услышал как сработала сигнализация. Одними из первых на тушение иномарки бросились рабочие со строящегося рядом дома. Они помогли сбить пламя огнетушителями и водой.

На место возгорания уже прибыли пожарные.
1 965
#пожар

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32 минуты назад
Видос шикарен
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