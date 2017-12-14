Городской центр рекламы не нашел понимания с УФАС и прокуратурой

Сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета МКУ «Городской центр рекламы» предложил депутатам рассмотреть проект изменений в Положение «О наружной рекламе».

Как сообщает пресс-служба горсовета, новая редакция документа вводит запрет на размещение рекламы в дверных проемах, на балконах, колоннах, ограждениях. Нельзя будет использовать и штендеры, на которых, например, активно продвигают свои услуги и товары предприятия общепита, салоны красоты. Предлагается также добавить два новых типа рекламных конструкций: флаговые композиции и стелы. Сегодня на них рекламу размещают торговые центры и автосалоны. В проекте прописывается и расстояние для размещения рекламных конструкций. Например, на площадях с памятниками оно будет составлять не менее 20 метров от конструкции до монумента, а от жилых домов отдельно стоящие рекламные конструкции можно будет разместить только через 6 метров.

- Данный проект направлен на повышение архитектурной привлекательности города и создание комфортной городской среды, - подчеркнула директор учреждения Ася Франценюк.

Однако УФАС и прокуратура считают, что проекту изменений требуется серьезная доработка. Новое положение не в полной мере соответствует требованиям федерального законодательства. Замечания, в том числе, касаются и штендеров: в проекте отсутствует конкретизация того, какие сборно-разборные рекламные конструкции попадут под запрет. Правда, эти замечания пришлось обсуждать в отсутствие представителей прокуратуры и антимонопольщиков.

Были рекомендации к проекту и у городских парламентариев. Депутат Александра Гвозденко предложила регламентировать размещение рекламы на остановках и входах в подъезды жилых домов.

- Сейчас нет возможности контролировать размещение рекламы на фасадах рядом со входом в многоквартирный дом. Поэтому нельзя обеспечить содержание в надлежащем виде информационных стендов рядом с подъездами. Это очень портит внешний вид жилого дома, а люди жалуются на дополнительный мусор, - указала Александра Гвозденко. – А на остановочном павильоне размещать рекламу только сзади и на правой стороне, чтобы видеть приближающийся транспорт.

Депутаты рекомендовали «Городскому центру рекламы» учесть все замечания и предложения и доработать проект. Изменения вновь обсудят на комиссии, но уже с участием прокурора и представителя УФАС.