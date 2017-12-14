Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец

Президент России Владимир Путин принял решение идти на выборы главы государства в марте следующего года в качестве самовыдвиженца. Кто возглавит его предвыборный штаб, решения пока нет.





"Это будет самовыдвижение", - сказал он в четверг на большой пресс-конференции.



При этом Путин подчеркнул, что рассчитывает на поддержку политических сил, которые разделяют его взгляд на развитие страны. "И рассчитываю на широкую поддержку граждан", - констатировал он.



Президент РФ сообщил, что кандидатура руководителя его предвыборного штаба пока не определена. "Окончательного решения нет", - проинформировал он.



Отвечая на вопрос о якобы существующих в его администрации разногласиях по этому вопросу, Путин объяснил их "живой атмосферой", присущей обсуждениям. "По поводу разногласий... Они всегда есть, у нас живая такая атмосфера, и споры есть, и несогласие, но до того момента, пока мы не приходим к какому-то единому решению", - пояснил он.



По мнению Путина, вопрос о предвыборном штабе является "техническим, но все-таки важным". "Я бы хотел, чтобы это были люди авторитетные, известные в стране и которые искренне поддерживают ту политику, которая проводится на протяжении последних лет", - указал он. На нынешний срок Путин избрался в 2012 году как кандидат от партии "Единая Россия".



Ранее в четверг комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил проект постановления о назначении даты выборов президента России на 18 марта, 15 декабря верхняя палата парламента назначит дату выборов президента в соответствии с Конституцией РФ и законом о выборах президента РФ. С момента публикации постановления Совфеда в России начнется федеральная избирательная кампания.



О желании участвовать в президентской кампании, помимо Путина, уже заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, телеведущая Ксения Собчак, председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова, бизнесмен Сергей Полонский, певица и правозащитница Екатерина Гордон, а также некоторые неизвестные широкому кругу общественные деятели.



Лидеры КПРФ и "Справедливой России" пока молчат об участии в президентской гонке. Коммунист Геннадий Зюганов говорил ранее, что он, являясь лидером партии, всегда должен быть готов к участию в выборах, но решение примет съезд. В любом случае, по словам политика, на выборы президента КПРФ пойдет большой командой народно-патриотических сил.



Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил недавно журналистам, что в партии положительно относятся к выдвижению Владимира Путина. При этом он призвал журналистов думать, что "Миронов готовит сюрприз" на выборах. Член президиума центрального совета партии, первый замруководителя фракции справороссов в Госдуме Михаил Емельянов ранее говорил, что партия либо выдвинет своего кандидата, либо поддержит Путина.



Президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в выборах главы государства в 2018 году в качестве самовыдвиженца, - передает ТАСС "Это будет самовыдвижение", - сказал он в четверг на большой пресс-конференции.При этом Путин подчеркнул, что рассчитывает на поддержку политических сил, которые разделяют его взгляд на развитие страны. "И рассчитываю на широкую поддержку граждан", - констатировал он.Президент РФ сообщил, что кандидатура руководителя его предвыборного штаба пока не определена. "Окончательного решения нет", - проинформировал он.Отвечая на вопрос о якобы существующих в его администрации разногласиях по этому вопросу, Путин объяснил их "живой атмосферой", присущей обсуждениям. "По поводу разногласий... Они всегда есть, у нас живая такая атмосфера, и споры есть, и несогласие, но до того момента, пока мы не приходим к какому-то единому решению", - пояснил он.По мнению Путина, вопрос о предвыборном штабе является "техническим, но все-таки важным". "Я бы хотел, чтобы это были люди авторитетные, известные в стране и которые искренне поддерживают ту политику, которая проводится на протяжении последних лет", - указал он. На нынешний срок Путин избрался в 2012 году как кандидат от партии "Единая Россия".Ранее в четверг комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил проект постановления о назначении даты выборов президента России на 18 марта, 15 декабря верхняя палата парламента назначит дату выборов президента в соответствии с Конституцией РФ и законом о выборах президента РФ. С момента публикации постановления Совфеда в России начнется федеральная избирательная кампания.О желании участвовать в президентской кампании, помимо Путина, уже заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, телеведущая Ксения Собчак, председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова, бизнесмен Сергей Полонский, певица и правозащитница Екатерина Гордон, а также некоторые неизвестные широкому кругу общественные деятели.Лидеры КПРФ и "Справедливой России" пока молчат об участии в президентской гонке. Коммунист Геннадий Зюганов говорил ранее, что он, являясь лидером партии, всегда должен быть готов к участию в выборах, но решение примет съезд. В любом случае, по словам политика, на выборы президента КПРФ пойдет большой командой народно-патриотических сил.Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил недавно журналистам, что в партии положительно относятся к выдвижению Владимира Путина. При этом он призвал журналистов думать, что "Миронов готовит сюрприз" на выборах. Член президиума центрального совета партии, первый замруководителя фракции справороссов в Госдуме Михаил Емельянов ранее говорил, что партия либо выдвинет своего кандидата, либо поддержит Путина.