Сотрудники госавтоинспекции наложили штрафов на 287,7 миллиона рублей

В Липецкой области стартовала операция «Должник».

С 15 по 21 декабря ГИБДД проводит профилактическую операцию «Должник». С начала этого года сотрудниками липецкой Госавтоинспекции наложены административные штрафы на 384 658 правонарушителей, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма наложенных штрафов составила 287 миллионов 706 тысяч рублей.

Взысканы штрафы с 338 665 правонарушителей на сумму 162 миллиона 970 тысяч 750 рублей. Взыскиваемость составила 88% или на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ходе профилактического мероприятия «Должник» ведётся широкая разъяснительная кампания, автоинспекторы напоминают участникам дорожного движения о санкциях, предусмотренных действующим законодательством за неуплату административного штрафа.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что административный штраф должен быть вовремя уплачен гражданином, привлеченным к административной ответственности. Законодательством установлена возможность уплаты половины штрафа в случае, если оплата произведена в течение 20 дней с момента вынесения постановления в области нарушения Правил дорожного движения.