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Новый арт-объект появится на Театральной площади

11 577
#Новый год #благоустройство
Новый арт-объект появится на Театральной площади

Перед входом в драматический театр имени Льва Толстого начался монтаж очередного оригинального арт-объекта. 

Как сообщает пресс-служба администрации города, инсталляция представляет собой шар диаметром 5 метров с синим бантом и надписью «С Новым годом, Липецк». Световую композицию стоимостью 750 тысяч рублей привезли из Санкт-Петербурга. Она куплена на деньги муниципальных предприятий, которые занимаются благоустройством города.

По словам специалистов, конструкция выполнена с применением новейших энергосберегающих технологий, и совершенно безопасна для граждан, которые захотят сделать фото на память.

Новый арт-объект пока не имеет называния. Администрация города предлагает липчанам поучаствовать в его выборе. Отдать свой голос за один из представленных вариантов или предложить свой собственный желающие могут на странице  электронного референдума «Открытый Липецк».


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11 577
#Новый год #благоустройство

Комментарии (11)

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не новость

4 минуты назад
это - Катящийся камень
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Татьяна

9 минут назад
За 750 тыс руб можно было бы купить студию детдомовцу и показать про это сюжет по ТВ
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Юлия

11 минут назад
Докатились
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Марина

12 минут назад
Сфера чудес!
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Анатолий

13 минут назад
Яйцо радости
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Светлана

15 минут назад
"с применением новейших энергосберегающих технологий" - на эту глупую фразу, означающую китайские гирлянды мог повестись лишь наш тербунский невежда мэр.
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МоЁ

23 минуты назад
Шар чудес в Стране дураков
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Счетная палата

25 минут назад
Красиво но слишком дорого. Проверим
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Неавтофанат

32 минуты назад
Глобус Липецкой области - ночной режим, вид из Космоса. Новый, 2180 год.
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Вынь Су Хим

38 минут назад
вот этот каркас для теплицы с китайскими светодиодами стоит максимум 30 000 руб
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