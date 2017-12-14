сегодня, 12:27
Новый арт-объект появится на Театральной площади
Перед входом в драматический театр имени Льва Толстого начался монтаж очередного оригинального арт-объекта.
По словам специалистов, конструкция выполнена с применением новейших энергосберегающих технологий, и совершенно безопасна для граждан, которые захотят сделать фото на память.Новый арт-объект пока не имеет называния. Администрация города предлагает липчанам поучаствовать в его выборе. Отдать свой голос за один из представленных вариантов или предложить свой собственный желающие могут на странице электронного референдума «Открытый Липецк».
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