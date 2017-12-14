Новый арт-объект появится на Театральной площади

Перед входом в драматический театр имени Льва Толстого начался монтаж очередного оригинального арт-объекта.

Как сообщает пресс-служба администрации города, инсталляция представляет собой шар диаметром 5 метров с синим бантом и надписью «С Новым годом, Липецк». Световую композицию стоимостью 750 тысяч рублей привезли из Санкт-Петербурга. Она куплена на деньги муниципальных предприятий, которые занимаются благоустройством города.

По словам специалистов, конструкция выполнена с применением новейших энергосберегающих технологий, и совершенно безопасна для граждан, которые захотят сделать фото на память.