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сегодня, 12:27

В Тербунах реконструировали памятник Ленину

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#благоустройство #ЖКХ
В Тербунах реконструировали памятник Ленину

В общей сложности на реконструкцию площади имени вождя потратили более 14 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ, в Тербунах завершена реконструкция площади Ленина. Вся территория площади вымощена плиткой, разбиты клумбы и газоны, посажены деревья, построен большой фонтан с подсветкой, установлена доска почета и реконструирован памятник В.И. Ленину. На выполнение этих работ из местного бюджета было потрачено более 14 миллионов рублей. 

Около 1 миллиона рублей было привлечено из внебюджетных источников финансирования. За счет этих средств по периметру всей площади построены объекты уличного освещения.
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#благоустройство #ЖКХ

Комментарии (5)

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Дык

7 минут назад
Пора уже новым ставить, а то потом нечего ломать будет! А так будет эпопея: ставить - ломать, а дороги подождут!
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Неавтофанат

37 минут назад
Проморгали такую дату! Теперь к 200-летию Октябрьской Революции создадут музеи на территории колонизации области - иностранной экономической зоны, ростков кооперации в 2017году. Поставят памятники коммунистами-оборотням с принятием в скауты юных "я-сияние" в день рождения Б. Ельцына у памятной доски Королеву.
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Светлана

50 минут назад
Лучше бы дороги по селам сделали.
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В.И.Ленин-Ульянов, он же Бланк (по матери)

51 минуту назад
Однозначно крейсер "Аврору" перетащить в Тербуны и объявить их столицей Нью-СССР. Вперед, товарищи!
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ну*ну

51 минуту назад
Не раз ещё вспомним добрым словом...Владимира Ильича....
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