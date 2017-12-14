В Тербунах реконструировали памятник Ленину

В общей сложности на реконструкцию площади имени вождя потратили более 14 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ, в Тербунах завершена реконструкция площади Ленина. Вся территория площади вымощена плиткой, разбиты клумбы и газоны, посажены деревья, построен большой фонтан с подсветкой, установлена доска почета и реконструирован памятник В.И. Ленину. На выполнение этих работ из местного бюджета было потрачено более 14 миллионов рублей.



Около 1 миллиона рублей было привлечено из внебюджетных источников финансирования. За счет этих средств по периметру всей площади построены объекты уличного освещения.