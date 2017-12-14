Знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью» вручат начальнику Тербунского ЗАГСа

Валентина Крыцина «ярко, красочно проводит регистрацию молодоженов».

На декабрьской сессии областного Совета традиционно награждают знаком отличия «За заслуги перед Липецкой областью» нескольких липчан. Сегодня под раздачу попали три человека: заслуженная артистка РФ, ведущий мастер сцены областного учреждения культуры «Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н.Толстого» Любовь Есакова (Кабанова), заслуженный артист РФ, председателя правления Липецкого отделения Общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» Виктор Зябкин и …начальник отдела ЗАГС администрации Тербунского района Валентина Крыцина.



Если с артистами все более-менее ясно - их заслуги понятны хотя бы перед театралами, то в отношении 61-летней Валентины Крыциной даже у администрации Тербунского района нашлось не так много аргументов для убеждения депутатов областного Совета в необходимости присвоения награды муниципальной служащей.



В характеристике Крыциной сказано, что начальник районного ЗАГСа «аккуратно и своевременно вносит записи в электронный банк...», «ярко, красочно проводит регистрацию молодоженов...», «с чувством глубокого уважения относится к супружеским парам, которые прожили 50, 55, 60 лет...», «отделом ЗАГС рассматривают устные и письменные заявления граждан...».



Очевидно, что это можно сказать о любом заведующем ЗАГСом, но не все они отмечаются наградами. Так, на знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью» в этом году претендовала и заместитель управления ЗАГС по Липецку Любовь Якунина - ее характеристика даже на страницу длиннее написанной своей подчиненной главой администрации Тербунского района Сергеем Барабанщиковым, при этом прошение главы написано более крупным шрифтом с широ-о-кими пробелами между строк. Но Якуниной «выписали бороду», а Крыциной - знак. В общем, кажется, что судьбу третьего знака отличия решил не профессионализм его соискательниц, а место жительства номинанток. Ведь сам факт проживания в Тербунах сегодня дает преференций липчанам не меньше, чем москвичам - прописка в Барвихе.



фото: dagvello.livejournal.com

