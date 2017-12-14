За два года в Липецкой области откроют 25 центров общей врачебной практики

В Липецком районе открыли офис врача общей практики за 22 миллиона рублей.

Накануне в селе Вербилово Липецкого района состоялось торжественное открытие офиса врача общей практики. Как сообщает Центр медицинской профилактики, в настоящее время в Липецкой области уже действуют более 50 офисов и центров врачей общей практики и около 400 ФАПов.

В дополнение к строящимся фельдшерско-акушерским пунктам в течение ближайших двух лет за счет средств областного бюджета будут построены и введены в эксплуатацию 25 оснащенных современных центров общей врачебной практики.

Жителям поселков, в которых расположены центры офисы врачей общей практики и ФАПы, будет оказываться первичная медицинская помощь, проводиться профилактическая работа по иммунизации, обследования на туберкулез, а также проведение профилактических осмотров детей и взрослых.

В Вербилово финансирование проведения работ по строительству нового здания, а также закупку мебели и медицинского оборудования осуществлялось из средств областного бюджета и составило более 22 миллионов рублей. В офисе врача общей практики будет оказываться медицинская помощь взрослому и детскому населению. Количество обслуживаемого населения составит почти 850 человек, среди которых почти 700 взрослых и более 140 детей. Прием будут вести врач общей врачебной практики и врач-стоматолог со стажем работы более 5 лет, две медицинские сестры со стажем более 5 лет, а также фельдшер с общим стажем работы более 10 лет.

В офисе предусмотрены различные кабинеты, такие как приема врача общей практики, кабинет стоматолога, смотровой, процедурный, прививочный кабинеты для взрослого и детского населения, перевязочная, кабинет функциональной диагностики, физиотерапевтический кабинет, дневной стационар на 2 койки, кабинет пропаганды здорового образа жизни, клинико-диагностических лабораторных исследований, а также аптечный пункт.

Офис оснащен современным медицинским оборудованием для клинико-диагностической лаборатории и физиокабинета, а также стоматологического и смотрового кабинетов. Кроме того, с целью соблюдения инфекционной безопасности приобретены стерилизационная установка и УФ-бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей. ходе строительства также были проведены мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов: оборудован пандус, установлены поручни, функционирует туалетная комната для инвалидов, есть кнопка вызова персонала.

В настоящее время в Липецком районе уже работают 6 центров общей врачебной практики, 23 фельдшерско-акушерских пункта и 6 домовых хозяйств.



