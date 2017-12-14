Происшествия

11 минут назад

Полицейские разыскивают водителя, сбившего 15-летнего мальчика

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#авария #ДТП
Полицейские разыскивают водителя, сбившего 15-летнего мальчика

Ребнка госпитазировали.

Как сообщает областной управление полиции, 13 декабря в Чаплыгинском районе около 8 часов утра на 61-м километре автодороги «Липецк – Чаплыгин» 10 ноября водитель неустановленного автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 15-летнего школьника, который с травмой был госпитализирован.

Очевидцев ДТП  просят обратиться по телефонам (4742) 42-35-54,  42-35-55 или 02.

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#авария #ДТП

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