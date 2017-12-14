Происшествия

13 минут назад

В декабре, в дождливый зимний день, ускакал из Красного олень

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#кража #вандалы
В декабре, в дождливый зимний день, ускакал из Красного олень

Преступники не смогли украсть фигуру и сломали памятник.

Неизвестные злоумышленники испортили скульптурную композицию на улице Социалистическая в Александровском сельсовете села Красное. Целью преступников было похищение фигуры оленя, но снять памятник с постамента не удалось, и воры банально испортили композицию. Оленя теперь не восстановить.

- Преступление было совершено в ночь на воскресенье, 10 декабря. Заявление в полицию уже подано. Уверена, что наши ребята найдут злоумышленников, - считает глава Александровского сельсовета Валентина Кострикина. - Фигура оленя восстановлению уже не подлежит. Ущерб составил порядка 25 000 рублей. Жалко, конечно, потраченных денег, но не менее обидно за такое отношение к городскому благоустройству.

Впрочем, в сельсовете намерены вернуть оленя на его законный постамент, натуральный камень, где он простоял порядка года. Весной за точно такой же фигурой отправятся в Воронеж. Она снова будет радовать глаз тех, кто проезжает по селу или идет гулять с детьми в парк.
188
#кража #вандалы

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