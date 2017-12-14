Культура

39 минут назад

В Липецке пройдёт зимний «Парад колясок»

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#Нижний парк #Новый год #парад
В Липецке пройдёт зимний «Парад колясок»

Принять участие в параде санок приглашают всех желающих.

6 января в Нижнем парке пройдёт парад санок. Как рассказали GOROD48 в художественном отделе Нижнего парка, принять участие в костюмированном шествии приглашают всех желающих.

Для участия в параде санок необходимо оригинально и ярко оформить санки и презентовать свою идею — по аналогии с «Парадом колясок», который проходит в Липецке уже несколько лет.

В феврале этого года парад санок уже проходил в Данкове. Проявив фантазию, родители с детишками создавали необычное оформление для санок. На параде можно было увидеть космический корабль из «Звездных войн», карету Снежной королевы, сказочную печь, машину ДПС и многое другое. К презентации участники также подходили творчески, подготовив тематические костюмы и стихотворения.

А 5 января в Нижнем парке организуют снежную битву - конкурс снеговиков. Будут ли их лепить из снега или делать из подручных материалов — зависит от погоды. 

Фото admdankov.ru

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#Нижний парк #Новый год #парад

Комментарии (1)

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Дмитрий

12 минут назад
8 июля в Добринке будет грандиозное шоу не только парад колясок и парад невест но и еще кое что
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