В Липецке пройдёт зимний «Парад колясок»

Принять участие в параде санок приглашают всех желающих.

6 января в Нижнем парке пройдёт парад санок. Как рассказали GOROD48 в художественном отделе Нижнего парка, принять участие в костюмированном шествии приглашают всех желающих.

Для участия в параде санок необходимо оригинально и ярко оформить санки и презентовать свою идею — по аналогии с «Парадом колясок», который проходит в Липецке уже несколько лет.

В феврале этого года парад санок уже проходил в Данкове. Проявив фантазию, родители с детишками создавали необычное оформление для санок. На параде можно было увидеть космический корабль из «Звездных войн», карету Снежной королевы, сказочную печь, машину ДПС и многое другое. К презентации участники также подходили творчески, подготовив тематические костюмы и стихотворения.

А 5 января в Нижнем парке организуют снежную битву - конкурс снеговиков. Будут ли их лепить из снега или делать из подручных материалов — зависит от погоды.

Фото admdankov.ru