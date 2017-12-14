Липчанке не удалось откупить внука у автоинспектора

Лейтенант оказался неподкупен.

Мировой судья СУ №28 Октябрьского района Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении ранее несудимой уроженки Узбекистана. Жительницу Липецка обвинили в покушении на дачу взятки, ст.291.2 ч.1 УК РФ.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено ранним утром на улице Механизаторов. Там остановили автомобиль, за рулем которого находился молодой человек без водительских прав. За помощью в решении вопроса водитель обратился к своей бабушке. Женщина прибыла на место оформления нарушения. Она сочла, что за умеренное вознаграждение автоинспектор забудет о случившемся и не станет оформлять протокол. Бабушка водителя предложила сотруднику ГИБДД 10 000 рублей. Лейтенант полиции заявил, что мзду не берет. Но женщина на этом не остановилась и выложила перед сотрудником автоинспекции купюры. Действия подсудимой были квалифицированы как мелкое взяточничество.



В судебном заседании старший следователь следственного отдела по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России просил удовлетворить ходатайство о прекращении уголовного дела и применении к подозреваемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Стороны процесса поддержали мнение следователя. Кроме того, подсудимая написала извинительное письмо на имя начальника УГИБДД УМВД России.



Суд удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и назначил женщине штраф в размере 5000 рублей.