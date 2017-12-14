Общество
58 минут назад
Басманный суд Москвы продлил арест объектов недвижимости липецкой фабрики «Рошен»
По арестом - помещения и земельные участки на сумму 2 миллиарда рублей
Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости ОАО "Липецкая кондитерская фабрика Roshen".
"По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста продлен до 13 марта", — сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
28 апреля кондитерская корпорация Roshen сообщила об аресте имущества ОАО "Липецкая кондитерская фабрика Roshen " общей стоимостью 2 млрд рублей.
Под арест попали склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв.м. Вместе с тем, обеспечительная мера позволяет фабрике эксплуатировать арестованной имущество, однако запрещает продавать его или сдавать в аренду.
Арест имущества наложен в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннического хищения (ч.4 ст.159 УК РФ) 180 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость ОАО "Липецкая кондитерская фабрика Roshen. На территории фабрики, а также в офисах научно-производственной фирмы "Металлимпресс" в Нижнем Новгороде были проведены обыски.
По данным следствия, в 2012-2013 годах представители указанных организаций направили в межрегиональную инспекцию ФНС по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, "в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей".
"По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста продлен до 13 марта", — сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
28 апреля кондитерская корпорация Roshen сообщила об аресте имущества ОАО "Липецкая кондитерская фабрика Roshen " общей стоимостью 2 млрд рублей.
Под арест попали склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв.м. Вместе с тем, обеспечительная мера позволяет фабрике эксплуатировать арестованной имущество, однако запрещает продавать его или сдавать в аренду.
Арест имущества наложен в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннического хищения (ч.4 ст.159 УК РФ) 180 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость ОАО "Липецкая кондитерская фабрика Roshen. На территории фабрики, а также в офисах научно-производственной фирмы "Металлимпресс" в Нижнем Новгороде были проведены обыски.
По данным следствия, в 2012-2013 годах представители указанных организаций направили в межрегиональную инспекцию ФНС по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, "в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей".
Павлик
Немец