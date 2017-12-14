Культура

8 минут назад

В Липецке «слепили» более 350 снеговиков

32
#Новый год #снеговик #Петровские забавы
В Липецке «слепили» более 350 снеговиков

Сбор работ для выставки «2018 снеговиков» продолжается.

Липчане в рамках конкурса «Снеговик из нетрадиционных материалов» уже сделали более 350 работ. Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, сейчас снеговики занимают холл второго этажа Городского Дворца молодежи «Октябрь», где проходит сбор работ участников.

Каждый из экспонатов уникален и исполнен в своей технике. Среди снеговиков есть сплетенные из лозы, созданные из геометрических фигур, ваты, фольги, ватных дисков и даже пластиковых стаканчиков. Характер конкурсанты передали с помощью небольших деталей – цилиндров, вязанных шапочек, шарфиков, метелок.

Сбор работ продолжается. Своего снеговика может принести каждый липчанин. Они украсят площадь Петра Великого уже в эту субботу, 16 декабря. Место сбора экспонатов декоративно-прикладной выставки «2018 снеговиков» - Дворец молодежи (пл. Петра Великого д.6).

Фестиваль «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-Липецки» торжественно откроет сезон новогодних праздников. Липчан приглашают не только весело, но и с пользой провести время и спланировать семейный досуг в новогодние каникулы. В рамках широкомасштабной городской акции на площади презентуют все новогодние мероприятия – как муниципальные, так и коммерческие. Здесь можно будет увидеть фрагменты новогодних спектаклей и утренников, выбрать каток недалеко от дома, узнать о новогодних акциях. В рамках проекта пройдет парад Дедов Морозов, Снегурочек и новогодних персонажей. Также гости фестиваля увидят «Снеговик-шоу», где аниматоры представят визитки-выступления. Завершит фестиваль грандиозный стилизованный фейерверк. Начало праздничных программ — 16 декабря в 16.00. 

Фото  culture48.ru

32
#Новый год #снеговик #Петровские забавы

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке пройдёт более 200 новогодних мероприятий
#Новый год #ёлка #праздник
В Липецке пройдёт более 200 новогодних мероприятий

13 минут назад

Культура
Липецкие фестивали вошли в ТОП-200 лучших событийных проектов
#фестиваль #туризм
Липецкие фестивали вошли в ТОП-200 лучших событийных проектов

31 минуту назад

Культура
В Липецке пройдёт вечер памяти Дмитрия Хворостовского
#Дмитрий Хворостовский
В Липецке пройдёт вечер памяти Дмитрия Хворостовского

вчера, 15:32

Культура
В музее покажут «Семь цветов радости»
#музей #выставка
1
В музее покажут «Семь цветов радости»

вчера, 13:15

Культура
В Липецкой области создают музей СССР
#СССР #музей
14
В Липецкой области создают музей СССР

вчера, 11:02

Культура
Дед Мороз прилетит в Липецк на вертолёте и надеется увидеть здесь лето
#Дед Мороз #Новый год
11
Дед Мороз прилетит в Липецк на вертолёте и надеется увидеть здесь лето

12.12.2017 13:01

Культура