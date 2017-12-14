В Липецке пройдёт более 200 новогодних мероприятий

Около 70 мероприятий запланированы в парках.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в липецких муниципальных учреждениях культуры с 16 декабря по 8 января запланировано более 200 новогодних мероприятий, из которых около 100 детских утренников, около 70 мероприятий в парках, 9 концертов, 7 благотворительных мероприятий, 10 дискотек на снегу в ночь с 31-го декабря на 1 января.

Дворцы и Дома культуры подготовили для юных липчан новогодние утренники и детские представления, среди них «Хрустальная сказка» в Городском Дворце культуры, «Зимняя история» по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева» в ДК «Сокол», праздничная игровая программа в ГДМ «Октябрь», «Новогодний мульткарнавал» в ДК «Матыра», «Мультяшный Новый год» в филиале ЛДМ «Студеновский», «Новогодние сказки Шахерезады» в ДК «Шахтинский», «Приключения Петушка и Собачки под Новый год» в ДК «Луч».

Посмотреть сказку на льду «Волшебная сказка Деда Мороза» приглашает спортивный комплекс «Звездный» 29 декабря, со 2 по 7 января.

Липецкий Дом музыки в этом году предлагает новый формат детского утренника - «Новогоднюю сказку с оркестром» под названием «Как Щенок под Новый год счастье нашел». Представление пройдет в сопровождении Липецкого симфонического оркестра под управлением дирижера Валерия Тупикова и актрисы государственного академического театра драмы имени Льва Толстого Светланы Кузнецовой.

Драматический театр на Соколе подготовил в этом году две премьеры – как для детей, так и для взрослых: музыкальный детский спектакль «Как принц-кролик на принцессе женился» (23, 24, 27, 28, 30 декабря, 3, 4, 6 января) и музыкальный спектакль «Вечера на хуторе» (4 и 7 января).

Липецкий Дом музыки подготовил для липчан цикл новогодних концертов. ««Jazz у елки» (джазовый оркестр) 17 декабря в 17.00, «Китайский Новый год» (симфонический оркестр) 19 декабря в 19.00, «Новогоднее настроение» (камерный хор) 21 декабря в 19.00, «Под звуки духового оркестра» (духовой оркестр) 5 января в 12.00, «Старый Новый год» (ансамбль народной песни «Зень») 14 января в 15.00.

Филиал «Студеновский» также подготовил ряд музыкальных вечеров: «Восточную сказку» 24 декабря, «Рождественские посиделки» 6 и 8 января, концерт авторской песни 7 января.

В новогодней программе учреждений запланирован ряд благотворительных мероприятий и акций. ДК «Матыра» организует благотворительный показ спектакля для детей с ограниченными возможностями здоровья и воинской части (20 декабря), новогодние поздравления на дому детей с ОВЗ, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, временно проживающих в кризисном центре помощи женщинам и детям (21 декабря), выездное представление в детском доме в Борино (22 декабря), в санаторной школе-интернате в поселке Дачный. Липецкий Дом музыки 23 декабря проведет Новогодний бал для Общества глухих. Благотворительные новогодние утренники пройдут также в ДК «Сокол» (22 декабря) и ДК «Луч» (25 декабря).

В этом зимнем сезоне катки будут работать во всех трех парках, а также на площади Петра Великого. Каток в парке «Быханов сад» зальют впервые в этом году. Открытие состоится 17 декабря в 15.00. Каток в Нижнем парке будет украшен уменьшенной копией стелы Петра I.

Липецкие парки также подготовили для липчан новогоднюю программу В парке Победы будет проходить развлекательная шоу-программа на катке, а для старшего поколения - дискотека «Ретро-шлягер». Новинкой этого года станут «музыкальные патрули» - гармонисты и частушечники, которые будут гулять по аллеям парка, создавая праздничное настроение. Для маленьких посетителей парка будет работать «Мобильная почта Деда Мороза». В парке также установлен почтовый ящик Деда Мороза (с 9 декабря).

В парке «Быханов сад» 23 декабря пройдет дискотека на льду. Семейные новогодние праздники и утренники запланированы 24 декабря и со 2 по 8 января.

В детском парке «Сказка» работает «Терем Деда Мороза». Почтовый ящик Деда Мороза принимает письма с начала декабря. Уже сейчас юные липчане принесли более 200 писем. В Нижнем парке можно будет посетить спортивные соревнования на катке (3 января), «Снежную битву» (5 января) и «Парад санок» (6 января). Новогодние мероприятия запланированы со 2 по 7 января.

Доброй традицией для липчан стало собираться семьями, компаниями друзей на улице возле новогодних елок – поздравлять друг друга, жечь бенгальские огни, фотографироваться. В новогоднюю ночь в Липецке будет организовано несколько дискотек на открытом воздухе (1 января с 1.00 до 3.00): возле спортивного комплекса Звездный, в парке Победы, в жилом районе Тракторостроителей, в парковой территории по улице Адмирала Макарова, в жилом районе Сокол, в жилом районе Матырский, в жилом районе Сырский Рудник, в жилом районе «10 шахта», на площади Филиала «Студеновский» ул.Шкатова, 25, в жилом районе Дачный.

Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства подготовил цикл новогодних мастер-классов в рамках программы «Выходной в музее». 15 декабря (в 16.00) открывается «Бумажный Новый год». В рамках выставки также запланирован ряд новогодних мастер-классов (по изготовлению игрушек, бумаги, теневой театр и т.д.). Кроме того, музей предложит две новогодние интерактивные программы для организованных групп по предварительной записи – «Советский Новый год» и «В гостях у купца Болховитинова».

В дни новогодних каникул в Липецке пройдет более 60 спортивных мероприятий. С 3 по 8 января в спортивных школах и на спортивных сооружениях состоятся новогодние турниры по шахматам, настольному теннису, первенства по волейболу среди команд девушек и юношей, матчевые встречи по футболу и мини-футболу на снегу, новогоднее первенство по плаванию «День спринтера», турнир по хоккею среди любительских команд «Кубок деда Мороза», соревнования по легкой атлетике «Рождественская миля», новогодний турнир по мини-футболу «Снеговик-2018». Большую и разнообразную программу на спортивных площадках и хоккейных коробках для липчан подготовил «Спортивный город».

В период с 11 декабря по 8 января в школах, домах и центрах детского творчества, детских садах города пройдет более 1000 праздничных мероприятий. Около 80 000 детей, среди них 28 тыс. дошкольников и 53 тыс. школьников, примут участие в новогодних утренниках, игровых программах и театрализованных представлениях.

Особое внимание в преддверии Нового года и Рождества уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. Для них подготовлены новогодние программы и подарки. 5 декабря прошел VI благотворительный рождественский аукцион, на котором в качестве лотов были представлены творческие работы детей-инвалидов, педагогов-преподавателей изобразительного искусства и профессиональных художников. На средства, вырученные от продажи 30 лотов, были приобретены подарки для детей особой заботы. Вручение подарков состоялось на новогоднем празднике 14 декабря.

Впервые департамент образования проводит фестиваль «Мы встречаем Новый год». Фестиваль пройдет по двум номинациям «Новогоднее оформление» и «Видеоролик». Участникам предстоит проявить фантазию для новогоднего оформления школ, детских садов и домов творчества. Творческие команды из 50 образовательных учреждений снимают видеоролики о предпраздничных хлопотах и новогодних проектах, реализуемых в декабрьские дни.