Общество

28 минут назад

Автомобиль липецкого чиновника попал в ДТП

2 823
#ДТП #авария #суд
Автомобиль липецкого чиновника попал в ДТП

Об аварии стало известно в суде.

Арбитражный суд Липецкой области рассматривал иск о возмещении расходов после автомобильной аварии. В рамках работы по заявлению выяснилось, что участником ДТП стал личный транспорт бывшего председателя департамента ЖКХ администрации Липецка и действующего главы МУП «ЛиСА» Евгения Лисаконова.

Как указано в документах суда, что авария произошла около дома №87а по проспекту Победы в Липецке. Утром 16 сентября 2016 года там столкнулись «Тойота Королла Версо», «Хэндай Грант Старекс» и автофургон. Первое авто зарегистрировано за ПАО «Лимак», а второе по данным суда и мэрии Липецка — за Евгением Лисаконовым. Правда, за рулем находилась его родственница.

К слову, виновником столкновения признали водителя фургона. В аварии никто не пострадал.
2 823
#ДТП #авария #суд

Комментарии (2)

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111

47 секунд назад
И что такого в этой статье? Наверное не о чем больше писать?
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Владимир

1 минуту назад
Охеренная новость!!!
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