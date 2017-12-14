Культура

32 минуты назад

Липецкие фестивали вошли в ТОП-200 лучших событийных проектов

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#фестиваль #туризм
Липецкие фестивали вошли в ТОП-200 лучших событийных проектов

На соискание статуса "Национальное событие года" было подано 1600 заявок из 74 регионов России.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и искусства Липецкой области, по результатам экспертного отбора шесть фестивалей Липецкой области включены в ТОП-200 лучших событийных проектов России по версии " Национального календаря событий". 

Статус «Национального события 2018» получили Международный молодежный фестиваль военно-исторической реконструкции быта и сражений IX-XI веков "Русборг" (Елецкий район), фестиваль "ХудожникФЕСТ" (Елец), "Липецкое городище" (Липецк), Межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры "Казачья застава" (Казаки, Елецкий район), "Раненбургское застолье" (Чаплыгин), "Фестиваль цветов" (Чаплыгин).

В этом году на соискание статуса Национальное событие года было подано 1600 заявок из 74 регионов России, конкурс составил 8 проектов на место. События, вошедшие в ТОП-200, получат активную информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь событий. Анонсы Национальных событий не только публикуются на официальном портале eventsinrussia.com и социальных сетях, но и распространяются по участникам рынка: туристско-информационные центры, турфирмы, отели, а также национальные туристские офисы Visit Russia за рубежом.
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#фестиваль #туризм

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