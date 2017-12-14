«Фольксваген» сбил группу подростков

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 13 декабря в Чаплыгинском районе на автодороге «Липецк – Доброе – Чаплыгин» водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 15-летнего школьника, который с травмой госпитализирован.



В поселке Газопровод Елецкого района на улице Советской 54-летний водитель «Фольксвагена» допустил наезд на трех пешеходов, 17-ти и 14-ти лет. Все они были госпитализированы.

В Липецке на автодороге «Орел – Тамбов» водитель «ВАЗ-2110», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ВАЗ-2110» под управлением 33-летнего мужчины. В результате он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1558 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 2, превышение скорости – 973, неиспользование ремней безопасности – 80, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 48.