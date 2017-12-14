Общество
24 минуты назад
«Пора избавиться от грязи и воды в Грязях! Или… построить ковчег?!»
Жители райцентра просят элементарного.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Олег Оскольцев вынес на суд интернет-сообщества проблему грязинцев. Автор инициативы указывает, что Грязи живут в грязи. Причина — ливневая канализация, вернее, ее отсутствие.
- Нет ливнёвок. Древняя проблема - потоп на улицах в городе Грязи во время дождей, оттепелей. Есть места, где пешеходам, кроме как перебежками, пройти или перейти дорогу невозможно. Воде уходить некуда, кроме как в ливневую канализацию, которой, к сожалению, нет. Деньги, обслуживание, проект… Это всё так, а людям что делать, строить ковчег? Пора избавиться от грязи и воды в Грязях! Или… построить ковчег?! Что выберем, мэр? - вступает в заочную полемику с градоначальником Олег Оскольцев.
Предложение о решении грязной проблемы Грязей будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 10 января. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 300 положительных откликов, то ее рассмотрят в местной администрации.
- Нет ливнёвок. Древняя проблема - потоп на улицах в городе Грязи во время дождей, оттепелей. Есть места, где пешеходам, кроме как перебежками, пройти или перейти дорогу невозможно. Воде уходить некуда, кроме как в ливневую канализацию, которой, к сожалению, нет. Деньги, обслуживание, проект… Это всё так, а людям что делать, строить ковчег? Пора избавиться от грязи и воды в Грязях! Или… построить ковчег?! Что выберем, мэр? - вступает в заочную полемику с градоначальником Олег Оскольцев.
Предложение о решении грязной проблемы Грязей будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 10 января. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 300 положительных откликов, то ее рассмотрят в местной администрации.