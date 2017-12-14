В мире
42 минуты назад
Тучная немка скончалась в заточении своей ванны
83
Женщина провела там 10 дней.
Жительница Германии весом 145 кг скончалась после того, как упала в ванну и не смогла из нее выбраться в течение 10 дней. Инцидент произошел в немецком городе Беккум, земля Северный Рейн – Вестфалия.
Как указывает «Лента.ру», по утверждению мужа погибшей, он услышал грохот из ванной комнаты, а когда прибежал, увидел, что его супруга лежит в ванне, полка разбита, кругом валяются осколки. Он предложил помочь, но женщина наотрез отказалась. В течение нескольких дней его жена лежала в теплой воде и играла на планшете. Мужчина приносил ей кофе и газеты, кормил и давал лекарства.
Примерно через десять дней муж все-таки вызвал скорую помощь. Медики выяснили, что на момент их приезда женщина уже была мертва как минимум двое суток. Врачи считают, что она скончалась от пневмонии. Мужа погибшей арестовали по обвинению в бездействии, приведшем к смерти. Мужчина вину отрицает. Рассмотрение дела в суде запланировано на январь.
Как указывает «Лента.ру», по утверждению мужа погибшей, он услышал грохот из ванной комнаты, а когда прибежал, увидел, что его супруга лежит в ванне, полка разбита, кругом валяются осколки. Он предложил помочь, но женщина наотрез отказалась. В течение нескольких дней его жена лежала в теплой воде и играла на планшете. Мужчина приносил ей кофе и газеты, кормил и давал лекарства.
Примерно через десять дней муж все-таки вызвал скорую помощь. Медики выяснили, что на момент их приезда женщина уже была мертва как минимум двое суток. Врачи считают, что она скончалась от пневмонии. Мужа погибшей арестовали по обвинению в бездействии, приведшем к смерти. Мужчина вину отрицает. Рассмотрение дела в суде запланировано на январь.
83