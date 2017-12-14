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49 минут назад
Замок в Лондоне нашли в «активах» Дмитрия Захарченко
Состоятельность подсудимого растет на глазах.
Следствие по делу бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного подразделения МВД полковника Дмитрия Захарченко подозревает его в покупке во время службы в МВД недвижимости за границей, в том числе — замка в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, указывает РИА Новости.
Генпрокуратура требовала изъять в доход государства принадлежащие Захарченко 13 квартир и 4 дорогих автомобиля, а также деньги; Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил эти требования. Защита полковника возражала против конфискации.
Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, указывает РИА Новости.
Генпрокуратура требовала изъять в доход государства принадлежащие Захарченко 13 квартир и 4 дорогих автомобиля, а также деньги; Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил эти требования. Защита полковника возражала против конфискации.