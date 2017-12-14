Подвал выгорел в липецкой многоэтажке

Причина пожара устанавливается.

13 декабря в 22:44 в доме №32 по улице Космонавтов в Липецке загорелись принадлежащие жильцам подвальные помещения, а один из подъездов заволокло дымом.



В виду высокой опасности возгорания к дому выехали шесть отделений пожарных. Им удалоcь оcтановить пламя, но оно успело уничтожить конструкции трех подвальных боксов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.