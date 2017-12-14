Происшествия

49 минут назад

Подвал выгорел в липецкой многоэтажке

1 390
#пожар
Подвал выгорел в липецкой многоэтажке

 Причина пожара устанавливается.

13 декабря в 22:44 в доме №32 по улице Космонавтов в Липецке загорелись принадлежащие жильцам подвальные помещения, а один из подъездов заволокло дымом. 

В виду высокой опасности возгорания к дому выехали шесть отделений пожарных. Им удалоcь оcтановить пламя, но оно успело уничтожить конструкции трех подвальных боксов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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#пожар

Комментарии (1)

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гость

13 минут назад
Ночь пожаров прям. У нас на Циолковского сегодня ночью приезжало два пожарных расчета, квартира горела.
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