Происшествия
49 минут назад
Подвал выгорел в липецкой многоэтажке
Причина пожара устанавливается.
13 декабря в 22:44 в доме №32 по улице Космонавтов в Липецке загорелись принадлежащие жильцам подвальные помещения, а один из подъездов заволокло дымом.
В виду высокой опасности возгорания к дому выехали шесть отделений пожарных. Им удалоcь оcтановить пламя, но оно успело уничтожить конструкции трех подвальных боксов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В виду высокой опасности возгорания к дому выехали шесть отделений пожарных. Им удалоcь оcтановить пламя, но оно успело уничтожить конструкции трех подвальных боксов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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