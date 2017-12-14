В мире
56 минут назад
Украине дали добро на летальное оружие
Свое одобрение высказали Канада и США.
- Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки! Как и договаривались, Соединенные Штаты санкционировали помощь по безопасности нашему государству, а Канада включила Украину в контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, - цитируют президента Украины Петра Порошенко мировые СМИ.
Как сообщает РИА Новости, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter заметил, что теперь Киеву "ничто не мешает получать оружие из Канады". Он выразил благодарность премьер-министру страны Джастину Трюдо, главе МИД Христе Фриланд и министру обороны Харджиту Саджану "за дружную и солидарную позицию в отношении Украины". Канада одобрила в среду, 13 декабря, поставки летального вооружения Украине. Речь идет о продаже огнестрельного оружия. В тоже время, каждая заявка на покупку будет отдельно рассматриваться правительством.
В США Совет национальной безопасности рекомендовал американскому президенту Дональду Трампу выделить Украине грант в размере $47 млн на покупку американского вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin, сообщал телеканал ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Как сообщает РБК, во вторник,12 декабря, Трамп подписал оборонный бюджет США. В том числе, в нем предусмотрено выделение $350 млн на военную помощь Украине.
Как сообщает РИА Новости, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter заметил, что теперь Киеву "ничто не мешает получать оружие из Канады". Он выразил благодарность премьер-министру страны Джастину Трюдо, главе МИД Христе Фриланд и министру обороны Харджиту Саджану "за дружную и солидарную позицию в отношении Украины". Канада одобрила в среду, 13 декабря, поставки летального вооружения Украине. Речь идет о продаже огнестрельного оружия. В тоже время, каждая заявка на покупку будет отдельно рассматриваться правительством.
В США Совет национальной безопасности рекомендовал американскому президенту Дональду Трампу выделить Украине грант в размере $47 млн на покупку американского вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin, сообщал телеканал ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Как сообщает РБК, во вторник,12 декабря, Трамп подписал оборонный бюджет США. В том числе, в нем предусмотрено выделение $350 млн на военную помощь Украине.