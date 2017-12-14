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сегодня, 08:02
Решение по базовой ставке сказалось на стоимости нефти
Цена ресурса продолжила падать.
Федеральная резервная система США повысила процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых, сообщается в пресс-релизе организации. Мировые цены на нефть после новости о повышении ставки продолжили свое снижение
Как сообщает ТАСС, ожидается, что в следующем году центробанк повысит ставку еще три раза. В документе также отмечается более быстрое снижение уровня безработицы, чем в прошлых прогнозах. Руководители американского ЦБ улучшили прогноз роста ВВП США на 2018 год с 2,1% до 2,5%, подтвердили прогноз инфляции PCE на уровне 1,9%.
Более низкая ставка нацелена на стимулирование экономического роста, а ее повышение указывает на сильную экономику с устойчивыми темпами роста и падение уровня безработицы. Низкие процентные ставки, если сохраняются слишком долгое время, несут риск создания высокой инфляции или инвестиционных пузырей.
До сих пор повышение ставок привело к весьма умеренному росту доходности гособлигаций — по двухлетним бумагам ставки с начала года выросли примерно на 0,6 п. п. (до 1,8%), по десятилетним доходность остается на сопоставимом с январем уровне (около 2,4%). По данным Fitch, объем госдолга с негативной доходностью растет — в декабре он составил $9,7 трлн против $9,3 трлн год назад. Более того, выкуп активов ЕЦБ подталкивает инвесторов к покупке американских бумаг, а приток капитала, в свою очередь, препятствует более высокому росту доходности по американским долгосрочным бондам, отмечают в агентстве.
Как сообщает ТАСС, ожидается, что в следующем году центробанк повысит ставку еще три раза. В документе также отмечается более быстрое снижение уровня безработицы, чем в прошлых прогнозах. Руководители американского ЦБ улучшили прогноз роста ВВП США на 2018 год с 2,1% до 2,5%, подтвердили прогноз инфляции PCE на уровне 1,9%.
Более низкая ставка нацелена на стимулирование экономического роста, а ее повышение указывает на сильную экономику с устойчивыми темпами роста и падение уровня безработицы. Низкие процентные ставки, если сохраняются слишком долгое время, несут риск создания высокой инфляции или инвестиционных пузырей.
До сих пор повышение ставок привело к весьма умеренному росту доходности гособлигаций — по двухлетним бумагам ставки с начала года выросли примерно на 0,6 п. п. (до 1,8%), по десятилетним доходность остается на сопоставимом с январем уровне (около 2,4%). По данным Fitch, объем госдолга с негативной доходностью растет — в декабре он составил $9,7 трлн против $9,3 трлн год назад. Более того, выкуп активов ЕЦБ подталкивает инвесторов к покупке американских бумаг, а приток капитала, в свою очередь, препятствует более высокому росту доходности по американским долгосрочным бондам, отмечают в агентстве.