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сегодня, 07:55
Песков считает Путина вне конкуренции на выборах
Президента России будут избирать в марте.
У Владимира Путина пока нет конкурентов на предстоящих выборах президента, хотя "достойных людей много", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко, - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
6 декабря Владимир Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на выборах главы государства. Также о желании побороться за пост президента заявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Пресс-секретарь президента также рассказал об усилившемся давлении на РФ и проявлении несправедливой конкуренции в отношении российского бизнеса с приближением выборов.
- Какие-то первые проявления возможного дискомфорта и, наверное, несправедливой конкуренции в отношении нашего бизнеса заметны уже сейчас, - сказал Дмитрий Песков.
Путин 14 декабря в последний раз за свой третий срок работы на высшем государственном посту соберет журналистов на традиционную большую пресс-конференцию. На нее аккредитовано рекордное количество представителей прессы - 1640. В 2016 году за 3 часа 50 минут задать вопросы Путину смогли 48 корреспондентов.
- Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко, - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
6 декабря Владимир Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на выборах главы государства. Также о желании побороться за пост президента заявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Пресс-секретарь президента также рассказал об усилившемся давлении на РФ и проявлении несправедливой конкуренции в отношении российского бизнеса с приближением выборов.
- Какие-то первые проявления возможного дискомфорта и, наверное, несправедливой конкуренции в отношении нашего бизнеса заметны уже сейчас, - сказал Дмитрий Песков.
Путин 14 декабря в последний раз за свой третий срок работы на высшем государственном посту соберет журналистов на традиционную большую пресс-конференцию. На нее аккредитовано рекордное количество представителей прессы - 1640. В 2016 году за 3 часа 50 минут задать вопросы Путину смогли 48 корреспондентов.