В России

сегодня, 07:55

Песков считает Путина вне конкуренции на выборах

91
#выборы #Дмитрий Песков #Владимир Путин
Песков считает Путина вне конкуренции на выборах

Президента России будут избирать в марте.

У Владимира Путина пока нет конкурентов на предстоящих выборах президента, хотя "достойных людей много", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко, - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

6 декабря Владимир Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на выборах главы государства. Также о желании побороться за пост президента заявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Пресс-секретарь президента также рассказал об усилившемся давлении на РФ и проявлении несправедливой конкуренции в отношении российского бизнеса с приближением выборов.

- Какие-то первые проявления возможного дискомфорта и, наверное, несправедливой конкуренции в отношении нашего бизнеса заметны уже сейчас, - сказал Дмитрий Песков.

Путин 14 декабря в последний раз за свой третий срок работы на высшем государственном посту соберет журналистов на традиционную большую пресс-конференцию. На нее аккредитовано рекордное количество представителей прессы - 1640. В 2016 году за 3 часа 50 минут задать вопросы Путину смогли 48 корреспондентов.
91
#выборы #Дмитрий Песков #Владимир Путин

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Замок в Лондоне нашли в «активах» Дмитрия Захарченко
#Дмитрий Захарченко #коррупция
Замок в Лондоне нашли в «активах» Дмитрия Захарченко

48 минут назад

В России
Петербуржец на камеру поглумился над бомжом
#видео #глумление
3
Петербуржец на камеру поглумился над бомжом

вчера, 16:48

В России
Шевчук и Шнуров поссорились онлайн
#скандал #ссора #музыка
Шевчук и Шнуров поссорились онлайн

вчера, 16:26

В России
Помощникам полиции предложить выдавать премии
#премия #полиция
3
Помощникам полиции предложить выдавать премии

вчера, 16:23

В России
Участницу шоу «Дом-2» нашли мертвой
#Дом-2
Участницу шоу «Дом-2» нашли мертвой

вчера, 16:12

В России
В России станут платить за первенца
#Россия #первенец #закон
1
В России станут платить за первенца

вчера, 14:51

В России