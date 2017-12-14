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Рейс «Липецк-Москва» отменили из-за неисправного самолета

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#аэропорт #рейс #отмена
Рейс «Липецк-Москва» отменили из-за неисправного самолета

Пассажиров ждало неприятное известие.

Авиакомпания «Руслайн» отменила рейс из Липецка на Москву, который должен был вылететь из аэропорта в 07:15. Как сообщили в контактном центре перевозчика, причина корректив — неисправность борта.

Первоначально рейс №114 перенесли по погодным условиям. Его вылет планировался из Липецка в 09:25. Но позже стало известно, что борт неисправен. Кроме того, значительно перенесен и вечерний рейс авиакомпании из столицы. Его вылет по расписанию — 22:35, но сейчас планируемое время отправки из Шереметьево — только 07:30 пятницы.
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#аэропорт #рейс #отмена

Комментарии (1)

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Местный

7 минут назад
Надеюсь скоро s7 окончательно вытеснит эти "пипеЦлацы"
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