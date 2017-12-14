Рейс «Липецк-Москва» отменили из-за неисправного самолета

Пассажиров ждало неприятное известие.

Авиакомпания «Руслайн» отменила рейс из Липецка на Москву, который должен был вылететь из аэропорта в 07:15. Как сообщили в контактном центре перевозчика, причина корректив — неисправность борта.



Первоначально рейс №114 перенесли по погодным условиям. Его вылет планировался из Липецка в 09:25. Но позже стало известно, что борт неисправен. Кроме того, значительно перенесен и вечерний рейс авиакомпании из столицы. Его вылет по расписанию — 22:35, но сейчас планируемое время отправки из Шереметьево — только 07:30 пятницы.