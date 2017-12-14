Сотрудница полиции из Липецка выиграла две медали в первенстве России по рукопашному бою

А ее знаменитый тренер получил сертификат мастера 4-го ранга и особый пояс.

В Калининграде прошел чемпионат России по рукопашному бою среди взрослых. Сотрудница полиции из Липецка Анна Михайлова в споре с сильнейшими бойцами страны завоевала две «бронзовые» медали.

В весовой категории до 75 кг конкурентами нашей землячки были, например, чемпионка страны-2016 из Ставрополя, «серебряная» призер чемпионата России по боксу из Ставрополя и другие. Тем не менее, Анна, выиграв несколько боев, добралась до третьей ступени пьедестала почета.

Но и этого ей показалось мало. Анна согласилась выступить и в абсолютной весовой категории. И здесь липчанка тоже заняла 3-е место!

Добавим, что уровень чемпионата России в этом году был запредельным: в соревнованиях участвовали 288 спортсменов из 48 регионов страны. На ковер выходили 5 Заслуженных мастеров спорта, 15 мастеров международного класса, 105 мастеров спорта России и 163 кандидата в мастера.

Анна Михайлова тренируется во дворце спорта «Динамо» у известных липецких мастеров Игоря Воротынцева и Андрея Шишкина.

Игоря Воротынцева особо отметили в Калининграде: президент Международной федерации рукопашного боя Сергей Астахов вручил липчанину сертификат о присвоении ему звания мастера 4-го ранга (система, напоминающая мастерские даны в каратэ, рангов в рукопашном бое тоже 10, прим. авт.) . 4-й ранг получают мастера, которые имеют в своей организации не менее 100 учеников, судейскую категорию не ниже национальной и воспитавшие, минимум, двух членов сборной страны, призеров международных соревнований.







К высокой степени мастерства прилагается и особый именной пояс.

Отметим, что федерация рукопашного боя Липецкой области, которой руководит президент Андрей Пономарев – одна из самых многочисленных и «медалеемких» спортивных организаций региона.