Валерию Клевцову и его супруге могут продлить арест еще на три месяца

Следствие просит Басманный районный суд Москвы на три месяца продлить срок содержания под стражей в отношении бывшего гендиректора АО "Липецкая ипотечная корпорация", депутата Липецкого городского совета Валерия Клевцова по делу о коммерческом подкупе на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Как сообщает агентство правовой информации , в этот же день суд рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшей супруги моего подзащитного - Любови Клевцовой, которой инкриминируется пособничество в коммерческом подкупе. До ареста женщина находилась в розыске. Заседание по рассмотрению ходатайства следствия состоится в пятницу, 15 декабря.

Из материалов дела следует, что Клевцов был задержан 19 июля 2017 года во время оперативных мероприятий в офисе корпорации, после чего его перевезли в Москву.

"Липецкая ипотечная корпорация" была основана в 2002 году и осуществляет свою деятельность по комплексному освоению территории при участии региональной администрации. С 20 июля этого года должность исполняющего обязанности гендиректора ЛИК занимает Вера Алабушева.