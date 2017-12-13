Публикация GOROD48 помогла прокуратуре найти нарушения в домах для сирот

Прокуратура внесла представление в адрес начальника ОКУ "Управление капитального строительства Липецкой области" по фактам нарушений в домах, которые были построены для сирот в селе Новодмитревка Липецкого района.

Напомним, что публикация GOROD48 «Стены в плесени, фекалии стекают в подвал…» послужила основанием для мер прокурорского реагирования. Правоохранителей заинтересовало состояние домов, в которых сироты получили квартиры.

Сироты и их законный представитель обратились в редакцию GOROD48 с рассказом о состоянии домов , предоставленных им по программе обеспечения жильем детей сирот, а также нежеланием подведомственных организаций устранять выявленные недочеты. Жильцы домов рассказывали, что в квартирах не работает вентиляция, в подвалах канализация стекает в подполье, территория не благоустроена в соответствии с найденными на сайте Госзакупок проторгованными заказами.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по внесенному представлению все нарушения должны быть устранены и виновные подвергнуться дисциплинарной ответственности. О проделанной работе ведомство должно быть проинформировано в месячный срок.