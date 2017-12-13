Строительство квадратного метра жилья в селе на 5,4 тыс. рублей дешевле

Средняя стоимость строительства квадратного метра жилья в январе-сентябре в Липецкой области составила 29 808 рублей — за квартал она подорожала на 348 рублей.

При том, в селе возведение дома обходится дешевле на 5 380 рублей за квадратный метр — 24 933 рубля. В городах и поселках городского типа стоимость строительства составила 30 313 рублей.

В среднем по России строительство квадратного метра жилья обходилось по итогам трех кварталов 42 085 рублей, а в ЦФО — 43 709 рублей. Такие данные приводит Росстат в исследовании средней стоимости жилищного строительства по регионам России. В расчет бралась общая площадь отдельно стоящих жилых домов квартирного типа, без пристроек, надстроек и встроенных помещений.

Самым дорогим оказалось строительство жилья в Камчатском крае — 74 511 рублей за квадратный метр, Ямало-Ненецком автономном округе (67 050 рублей) и сахалинской области (66 194 рубля), а в ЦФО — в Москве (52 890 рублей). Дешевле всего построить дом оказалось в республиках Адыгея (26 555 рублей) и Дагестан (26 851 рублей), а в ЦФО — в Курской области — 27 362 рублей.