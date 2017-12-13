Общество

59 минут назад

Строительство квадратного метра жилья в селе на 5,4 тыс. рублей дешевле

3 149
#жилье
Строительство квадратного метра жилья в селе на 5,4 тыс. рублей дешевле

Средняя стоимость строительства квадратного метра жилья в январе-сентябре в Липецкой области составила 29 808 рублей — за квартал она подорожала на 348 рублей.

При том, в селе возведение дома обходится дешевле на 5 380 рублей за квадратный метр — 24 933 рубля. В городах и поселках городского типа стоимость строительства составила 30 313 рублей.

В среднем по России строительство квадратного метра жилья обходилось по итогам трех кварталов 42 085 рублей, а в ЦФО — 43 709 рублей. Такие данные приводит Росстат в исследовании средней стоимости жилищного строительства по регионам России. В расчет бралась общая площадь отдельно стоящих жилых домов квартирного типа, без пристроек, надстроек и встроенных помещений. 

Самым дорогим оказалось строительство жилья в Камчатском крае — 74 511 рублей за квадратный метр, Ямало-Ненецком автономном округе (67 050 рублей) и сахалинской области (66 194 рубля), а в ЦФО — в Москве (52 890 рублей). Дешевле всего построить дом оказалось в республиках Адыгея (26 555 рублей) и Дагестан (26 851 рублей), а в ЦФО — в Курской области — 27 362 рублей. 

3 149
#жилье

Комментарии (3)

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Не понимаю

5 минут назад
Я не понимаю, в магазинах где продают строительные материалы жителям села скидки делают? За счёт чего дешевле то?
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Калдырь

14 минут назад
Мы же липецк, у нас опять дешевле чем у всех.
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Sarkom

45 минут назад
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://tok.pw/sportdom
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