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Трансгендер родил «не мышонка, не лягушку»

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#трансгендер #роды #пол
Трансгендер родил «не мышонка, не лягушку»

Пол младенца заявлен как нейтральный.

Как сообщает ресурс «Факты и комментарии», мужчина-трансгендер с помощью кесаревого сечения родил ребенка нейтрального пола. 30-летний Кэйси Салливан из американского штата Висконсин, родил здорового мальчика, которому дал имя Феникс. Пара отказывается объявлять пол младенца, так как собирается растить ребенка «гендерно нейтральным», пока он не вырастет и не определится.

- Я не люблю, когда меня спрашивают, какого мой ребенок пола. Он сам это решит. А вопрос, какие у него гениталии, кажется мне ужасным, — отметил он в разговоре с изданием The Mirror.

Салливан был рожден женщиной, однако уже в детстве начал осознавать, что является мужчиной в женском теле. В 19 лет Кэйси вышла замуж и родила первенца — Грейсона, которому сейчас пять лет. Она надеялась, что беременность и рождение ребенка помогут ей почувствовать себя более женственной. Но этого не случилось. Тогда она впала в депрессию. А через три месяца после рождения сына объявила мужу, что намерена сменить пол. Это привело к краху ее брака, а также потере контакта со многими знакомыми, шокированными ее решением. Свою трансформацию в мужчину Кэйси начала в возрасте 25 лет. Она принимала мужские гормоны, а также удалила молочные железы.

О течении своей беременности Салливан рассказывал на своем YouTube-канале. Кэйси стал первым в мире человеком, сумевшим родить ребенка как в качестве женщины, так и в качестве мужчины.
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#трансгендер #роды #пол

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