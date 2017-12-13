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Шевчук и Шнуров поссорились онлайн
Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук прокомментировал свою затянувшуюся перепалку с фронтменом группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым, пожелав последнему «духовных сил нести свой тяжелый крест на новогодних корпоративах». «Газета.Ru» объясняет, что произошло между двумя легендами русского рока.
На прошлой неделе Шевчук стал гостем шоу журналиста и видеоблогера Юрия Дудя. В начале беседы интервьюер попросил рокера подробнее рассказать о своем отношении к творчеству Шнурова. Стоит отметить, что о своей нелюбви к «Ленинграду» музыкант уже неоднократно заявлял ранее, однако Шнуров почему-то обратил на это внимание только сейчас.
- Мне они никогда не нравились. Я всегда в этом слышу мало музыки. Мало рока, больше попсы такой, — ответил Шевчук. — Но, как сказал Николай Бердяев, «склонен наш народ к оргиям и хороводам». Нет в этом того, что мне необходимо в музыке, в посыле каком-то интеллектуальном что ли.
Через некоторое время Шнуров выложил ответ лидеру «ДДТ» в своем инстаграме, где припомнил оппоненту изменение строчки «Пели и плясали, черт возьми» в песне «Дождь» на «Пели и плясали, как могли».
- На протяжении 20 лет Шевчук именно с этими словами исполнял свою песню «Дождь», но к 2013 году на него все-таки снизошло понимание некоторой странности этой строчки, и обращение к Черту с просьбой взять пляшущих и танцующих он заменил на нейтральное «как могли», но то, первое истинное желание, просочившееся, как я понимаю, неожиданно и подспудно, а именно — отдать на растерзание Черту «веселых и позабывших стыд», никуда не делось, — написал рокер.
Вчера группа «ДДТ» пообщалась с журналистами в Казани. Юрий Шевчук не отделывался дежурными фразами и даже уколол лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
- Я всегда говорю свое мнение. По-моему, высказался я достаточно корректно и спокойно, даже философски. Сереженьке… Сергею я бы пожелал света в душе, мужества и духовных сил. Нести свой тяжелый крест на новогодних корпоративах, – приводит слова Шевчука «Пятый канал».
На прошлой неделе Шевчук стал гостем шоу журналиста и видеоблогера Юрия Дудя. В начале беседы интервьюер попросил рокера подробнее рассказать о своем отношении к творчеству Шнурова. Стоит отметить, что о своей нелюбви к «Ленинграду» музыкант уже неоднократно заявлял ранее, однако Шнуров почему-то обратил на это внимание только сейчас.
- Мне они никогда не нравились. Я всегда в этом слышу мало музыки. Мало рока, больше попсы такой, — ответил Шевчук. — Но, как сказал Николай Бердяев, «склонен наш народ к оргиям и хороводам». Нет в этом того, что мне необходимо в музыке, в посыле каком-то интеллектуальном что ли.
Через некоторое время Шнуров выложил ответ лидеру «ДДТ» в своем инстаграме, где припомнил оппоненту изменение строчки «Пели и плясали, черт возьми» в песне «Дождь» на «Пели и плясали, как могли».
- На протяжении 20 лет Шевчук именно с этими словами исполнял свою песню «Дождь», но к 2013 году на него все-таки снизошло понимание некоторой странности этой строчки, и обращение к Черту с просьбой взять пляшущих и танцующих он заменил на нейтральное «как могли», но то, первое истинное желание, просочившееся, как я понимаю, неожиданно и подспудно, а именно — отдать на растерзание Черту «веселых и позабывших стыд», никуда не делось, — написал рокер.
Вчера группа «ДДТ» пообщалась с журналистами в Казани. Юрий Шевчук не отделывался дежурными фразами и даже уколол лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
- Я всегда говорю свое мнение. По-моему, высказался я достаточно корректно и спокойно, даже философски. Сереженьке… Сергею я бы пожелал света в душе, мужества и духовных сил. Нести свой тяжелый крест на новогодних корпоративах, – приводит слова Шевчука «Пятый канал».