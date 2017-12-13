В России
2 минуты назад
Помощникам полиции предложить выдавать премии
Можно получит более 3 млн рублей.
Министерство внутренних дел РФ разработало порядок премирования граждан за содействие в раскрытии преступлений и задержании преступников. Об этом сообщает «Интерфакс».
Премии гражданам за содействие в раскрытии преступлений и задержании преступников составят от 500 тысяч до трех миллионов рублей и больше. Вознаграждение будет выплачиваться по решению руководителя территориального органа МВД, до трех миллионов рублей — по решению заместителя министра внутренних дел, свыше трех миллионов рублей — по решению самого министра. Деньги можно получить как наличными, так и банковским переводом.
В пояснительной записке к проекту приказа утверждается, что его издание не повлечет создания новых подразделений, дополнительного финансирования и материально-технического обеспечения. Ведь выплачивать вознаграждение должны из тех бюджетных средств, которые уже выделены на оперативно-розыскную деятельность. То есть произойдет лишь некоторое перераспределение имеющихся сумм. Размер премии будет зависеть от значимости предоставленной информации или меры личного участия в задержании преступника.
Предложение выставили на общественное обсуждение.
Премии гражданам за содействие в раскрытии преступлений и задержании преступников составят от 500 тысяч до трех миллионов рублей и больше. Вознаграждение будет выплачиваться по решению руководителя территориального органа МВД, до трех миллионов рублей — по решению заместителя министра внутренних дел, свыше трех миллионов рублей — по решению самого министра. Деньги можно получить как наличными, так и банковским переводом.
В пояснительной записке к проекту приказа утверждается, что его издание не повлечет создания новых подразделений, дополнительного финансирования и материально-технического обеспечения. Ведь выплачивать вознаграждение должны из тех бюджетных средств, которые уже выделены на оперативно-розыскную деятельность. То есть произойдет лишь некоторое перераспределение имеющихся сумм. Размер премии будет зависеть от значимости предоставленной информации или меры личного участия в задержании преступника.
Предложение выставили на общественное обсуждение.