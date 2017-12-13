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15 минут назад

Участницу шоу «Дом-2» нашли мертвой

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#Дом-2
Участницу шоу «Дом-2» нашли мертвой

Ранее женщина пропала.

Как сообщает Рен ТВ, пропавшую участницу Дома-2 Марию Политову обнаружили мертвой в Щелковском районе Подмосковья. В первых числах декабря девушка ушла из дома и не вернулась. По некоторым данным, девушка отравилась таблетками. Тело обнаружено на даче.

Гражданский муж Политовой Шануров заверил следствие и поклонников, что жена ушла к любовнику. Якобы он вскрыл ее переписку, где и было написано о планах. Как сообщает телеканал "360", Шануров посчитал, что его подруга отправилась к бывшему возлюбленному, который отбывает свой срок в исправительной колонии под Мурманском. Во время изучения ее соцсетей стало ясно, что 4 декабря она взяла кредит в одном из московских банков на Ленинском проспекте и искала билеты на самолет в Мурманск. Ранее Политова неоднократно навещала бывшего в колонии в городе Мурмаши, объясняя поездки плохим самочувствием экс-возлюбленного.

Девушка пропала 4 декабря. Она вышла из дома без телефона и личных вещей, и не вернулась. О пропаже Политовой сообщил ее знакомый Артем через ее страницу в Instagram.
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#Дом-2

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