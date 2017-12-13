Здоровье

28 минут назад

Обмороженный липчанин ищет сына в Калининграде

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#обморожение #отморожение #ожоговый центр
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Обмороженный липчанин ищет сына в Калининграде

С начала декабря обморожения получили три человека.

Несмотря на достаточно тёплую зиму, в Липецке с начала декабря обморожения получили уже три человека. Как рассказал GOROD48 заведующий областным ожоговым центром (он работает на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол») Илья Копылов, у двоих жертв холодов всё обошлось, а вот для одного мужчины обморожение закончилось печально: были ампутированы две ноги, одна — по голень, у другой — часть стопы. К обморожению привело то, что мужчина ходил в летней обуви.

Пострадавший от холодов находится в больнице пятый день и сейчас его некому забрать из медучреждения. Мужчина одинок, но говорит о том, что у него есть двое детей, и сейчас он ищет сына в Калининграде.

Чтобы избежать обморожения (в медицине чаще употребляется термин отморожения), необходимо позаботиться о теплой одежде, обуви, регулярно принимать теплую пищу, соблюдать правила личной гигиены.

Отморожение - повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры. В большинстве случаев отморожению подвергаются периферические части тела (лицо, руки, стопы, уши, нос и т.д.).

В возникновении отморожений большое значение имеет не только продолжительность действия холода, но и многочисленные сопутствующие факторы: повышенная влажность воздуха и ветреная погода в холодное время года, нарушение кровообращения в конечностях от сдавливания тесной обувью, одеждой, повышенная потливость ног, промокшая одежда и обувь, нервно-психическая подавленность, физическое утомление, истощение и т. п. То есть сейчас, несмотря на оттепель, тоже есть риск получить отморожение — если ноги промокнут, а потом замёрзнут. 

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#обморожение #отморожение #ожоговый центр
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