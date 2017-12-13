Происшествия

36 минут назад

Погибший на строительстве данковских теплиц отработал в организации всего лишь один день

494
#гибель на производстве
Погибший на строительстве данковских теплиц отработал в организации всего лишь один день

Погибший не прошел ни одного инструктажа

Завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 24 октября с монтажником ООО «ТеплоЭнергоРемонт». 

Как сообщили в госинспекции труда Липецкой области, несчастный случай произошел на территории тепличного комбината ООО «ТК «ЛипецкАгро» на строительстве объекта «5-ый этап строительства тепличного комбината», расположенного в Данковском районе, селе Новоникольское, где ООО «ТеплоЭнергоРемонт» выполняло субподрядные работы, при производстве работ по монтажу систем отопления блока теплиц.

Работы по монтажу труб отопления производились на высоте 4,5 метров с применением самоходного механизированного подъемника с рабочей платформой.  24 октября, в 16 часов 45 минут, находясь на подъемнике, монтажник производил покраску труб системы отопления и упал на землю с высоты 4, 5 метров.

Пострадавший скончался в больнице от сочетанной травмы тела.

В ходе расследования установлено, что погибший работник был принят на работу монтажником всего лишь один день назад, при этом он приступил к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательного психиатрического освидетельствования, а также без проведения обучения по охране труда и проверки знаний. Стажа по профессии, в том числе при работе на высоте, до этого он не имел.

Комиссия установила ответственных лиц, чьи действия (бездействие) привели к несчастному случаю. Ими явились должностные лица ООО «ТеплоЭнергоРемонт».

Государственная инспекция труда в Липецкой области за выявленные нарушения привлекла к административной ответственности юридическое лицо и должностных лиц в виде штрафа. Материалы расследования направлены в прокуратуру для решения вопроса о привлечении ответственных лиц к уголовной ответственности.

494
#гибель на производстве

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алексей

21 секунду назад
Если мне память не изменяет - работа на высоте ...от 5 метров
ответить

Еще в рубрике

Жестокая драка елецких подростков попала на видео
#драка
6
Жестокая драка елецких подростков попала на видео

39 минут назад

Происшествия
Потерявшего память мужчину нашли на улице
#пропавшие без вести #потеря памяти
1
Потерявшего память мужчину нашли на улице

46 минут назад

Происшествия
Мрачная тайна липецкой мумии осталась неразгаданной
#мумия
6
Мрачная тайна липецкой мумии осталась неразгаданной

49 минут назад

Происшествия
Ельчанин пошел на преступление ради успешной службы в армии
#подделка #права #армия
2
Ельчанин пошел на преступление ради успешной службы в армии

сегодня, 15:14

Происшествия
Слухи о педофиле на белой иномарке проверены следователями
#педофил #дети
10
Слухи о педофиле на белой иномарке проверены следователями

сегодня, 14:33

Происшествия
26-летняя липчанка лишилась 450 000 рублей из-за знакомства в социальной сети
#кража
26
26-летняя липчанка лишилась 450 000 рублей из-за знакомства в социальной сети

сегодня, 11:23

Происшествия