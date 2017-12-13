Погибший на строительстве данковских теплиц отработал в организации всего лишь один день

Погибший не прошел ни одного инструктажа

Завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 24 октября с монтажником ООО «ТеплоЭнергоРемонт».Как сообщили в госинспекции труда Липецкой области, несчастный случай произошел на территории тепличного комбината ООО «ТК «ЛипецкАгро» на строительстве объекта «5-ый этап строительства тепличного комбината», расположенного в Данковском районе, селе Новоникольское, где ООО «ТеплоЭнергоРемонт» выполняло субподрядные работы, при производстве работ по монтажу систем отопления блока теплиц.Работы по монтажу труб отопления производились на высоте 4,5 метров с применением самоходного механизированного подъемника с рабочей платформой. 24 октября, в 16 часов 45 минут, находясь на подъемнике, монтажник производил покраску труб системы отопления и упал на землю с высоты 4, 5 метров.Пострадавший скончался в больнице от сочетанной травмы тела.

В ходе расследования установлено, что погибший работник был принят на работу монтажником всего лишь один день назад, при этом он приступил к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательного психиатрического освидетельствования, а также без проведения обучения по охране труда и проверки знаний. Стажа по профессии, в том числе при работе на высоте, до этого он не имел.

Комиссия установила ответственных лиц, чьи действия (бездействие) привели к несчастному случаю. Ими явились должностные лица ООО «ТеплоЭнергоРемонт».

Государственная инспекция труда в Липецкой области за выявленные нарушения привлекла к административной ответственности юридическое лицо и должностных лиц в виде штрафа. Материалы расследования направлены в прокуратуру для решения вопроса о привлечении ответственных лиц к уголовной ответственности.