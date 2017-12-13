Происшествия

51 минуту назад

Мрачная тайна липецкой мумии осталась неразгаданной

6 1323
#мумия
Мрачная тайна липецкой мумии осталась неразгаданной

Кого похоронили на чердаке липецкой пятиэтажки - не известно.

Ровно год назад, в декабре 2016-го, GOROD48 сообщил о том, что на чердаке пятиэтажного дома по улице Механизаторов, 19 нашли могилу. Мумия в саване лежала под слоями стекловаты.

Криминалисты и патологанатомы соглись во мнении, что женщина скончалась в возрасте 55-60 лет. Тогда мы сообщили, что внешних признаков насильственной смерти на усохшем до 30 килограммов трупе не выявлено, и что делаются попытки установить личность женщины.

Прошел год, но тайна липецкой мумии так и осталась неразгаданной.

- Причина смерти женщины не установлена. Судебные медики не нашли никаких повреждений сохранившихся мягких тканей и костей. Личность женщина также установить не удалось. По данным экспертизы, она пролежала на чердаке не менее полугода, - прокомментировал GOROD48 ситуацию руководитель Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Дионис Амвросов.

Странностей в этой истории - с избытком.

Опрос жильцов дома, на чердаке которого было найдено тело, ничего не дал - никто не пропадал, все жильцы оказались на месте. По словам оперативников, налицо так называемые «бюджетные похороны»: поверх летней одежды на мумии был дешевый похоронный саван, который продается в любом салоне ритуальных услуг. Роль гроба сыграли блоки стекловаты.

фото: aeslib.ru

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#мумия

Комментарии (6)

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тт

13 минут назад
самое обычное погребение сейчас нереальных денег стоит. это только первая ласточка
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мы живем 2017 лет

36 минут назад
что естественно, то не безобразно.
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zorro

37 минут назад
тело годами проспиртованное фанфуриками не гниет и прекрасно мумифицируется.
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Главный Бомж-Смотритель Липоцка

38 минут назад
Та неее. Мы своих на Венере не отходя от кассы хороним. Только за большие заслуги перед Липецкой областью захораниваем на чердаке Соборной, 1.
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zor

39 минут назад
Надо ФЭС вызывать. А кто вообще хоронить тело в доме? Это усохло, но вообще то сильно вонять должно через неделю. Разве нет?
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Житель

45 минут назад
думаю это бомж
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