Мрачная тайна липецкой мумии осталась неразгаданной

Кого похоронили на чердаке липецкой пятиэтажки - не известно.

Ровно год назад, в декабре 2016-го, GOROD48 сообщил о том, что на чердаке пятиэтажного дома по улице Механизаторов, 19 нашли могилу. Мумия в саване лежала под слоями стекловаты.



Криминалисты и патологанатомы соглись во мнении, что женщина скончалась в возрасте 55-60 лет. Тогда мы сообщили, что внешних признаков насильственной смерти на усохшем до 30 килограммов трупе не выявлено, и что делаются попытки установить личность женщины.



Прошел год, но тайна липецкой мумии так и осталась неразгаданной.



- Причина смерти женщины не установлена. Судебные медики не нашли никаких повреждений сохранившихся мягких тканей и костей. Личность женщина также установить не удалось. По данным экспертизы, она пролежала на чердаке не менее полугода, - прокомментировал GOROD48 ситуацию руководитель Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Дионис Амвросов.



Странностей в этой истории - с избытком.



Опрос жильцов дома, на чердаке которого было найдено тело, ничего не дал - никто не пропадал, все жильцы оказались на месте. По словам оперативников, налицо так называемые «бюджетные похороны»: поверх летней одежды на мумии был дешевый похоронный саван, который продается в любом салоне ритуальных услуг. Роль гроба сыграли блоки стекловаты.



фото: aeslib.ru

