В Липецке пройдёт вечер памяти Дмитрия Хворостовского

Липчанам расскажут о Дмитрии Хворостовском.

В Концертном зале "Унион" им. Хренникова 16 декабря состоится прямая трансляция вечера памяти Дмитрия Хворостовского из Концертного зала им. П.И. Чайковского.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, перед началом трансляции музыковед Наталья Сосновская расскажет липецким зрителям о Дмитрии Хворостовском - его жизни и творчестве. В программе концерта прозвучат произведения Глинки, Прокофьева, Чайковского, Пуччини, Рубинштейна, Кальмана, Бизе, Пахмутовой, Дунаевского и других авторов.

Дмитрий Хворостовский (1962 - 2017) - один из самых известных оперных певцов современности. В послужном списке певца значится огромное количество наград и званий: народный артист РФ, лауреат почетной премии имени Глинки, обладатель награды Opera News Award - международной премии, вручаемой за вклад в оперное искусство. Был награжден орденами Александра Невского и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Был почетным гражданином Красноярска и Красноярского края, Кемеровской области.

На протяжении карьеры певец выпустил более 40 музыкальных дисков с записями сольных и оперных выступлений.

А уже сегодня в Липецке будут вспоминать Марину Голуб. Вечером в кинозале ОЦКНТ пройдет кинолекторий «Вспоминая Марину Голуб», посвященный 60-летию со дня рождения актрисы. В программе: рассказ о киноролях актрисы, просмотр трагикомедии «Изображая жертву» (Россия, 2006, 16+) с участием Марины Голуб. По сюжету, молодой человек Валя, закончив университет, ради заработка устраивается в милицию, где изображает жертв преступлений во время следственных экспериментов. Следственная группа в составе харизматичного капитана, вооруженной видеокамерой прапорщицы Люды и туповатого сержанта ежедневно вывозит подсудимых на места преступлений, где положено восстановить картину трагедии. Понятно, что все эти «расследования» проводятся для галочки, но однажды это приводит к непоправимым последствиям.